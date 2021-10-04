|
«Набор голословных утверждений»: в Кремле прокомментировали публикацию «досье Пандоры»
04 октября 2021, 23:25 • 112 • В мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видят оснований для проведения каких-либо проверок из-за публикации «досье Пандоры». По его словам, распространённые накануне материалы о якобы причастности ряда мировых лидеров, политиков и знаменитостей к офшорным схемам состоят из голословных утверждений. Песков добавил, что не вызывают доверия и методы работы подготовившего досье Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
© Dmitrii Sakharov/Legion Media
В Кремле не нашли ничего особенного в опубликованных накануне материалах из «досье Пандоры», в которых говорится о якобы причастности ряда мировых лидеров и других знаменитостей к офшорным схемам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистки CNN о том, как в Москве отреагировали на документы, «разоблачающие скрытые богатства ближайшего окружения Путина», он заявил: «Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели».
По словам Пескова, методы работы подготовившего досье Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) российской стороне «хорошо известны».
Пресс-секретарь президента отметил, что это обстоятельство совсем не коррелируется с декларациями американского руководства о намерении бороться с коррупцией и уходом от налогов, однако «реальность такова».
Отвечая на уточняющий вопрос о том, последуют ли какие-либо проверки после публикации досье, Песков сказал, что пока речь идёт о «непонятно на чём основывающихся» голословных утверждениях. «Конечно, это не повод для каких-то проверок. Сначала должна быть серьёзная публикация... Если будут какие-то серьёзные публикации, которые на чём-то основываются, на что-то конкретное ссылаются, тогда ознакомимся с интересом. Пока не видим повода», — сказал Песков.
«Досье Пандоры»
В опубликованном накануне «досье Пандоры» содержатся данные о более чем 35 действующих и бывших национальных лидерах и более чем 330 чиновниках из 91 страны.
«Многие влиятельные игроки, которые могли бы помочь положить конец офшорной системе, вместо этого извлекают из неё выгоду: хранят активы в скрытых компаниях и трастах, в то время как их правительства мало что предпринимают для того, чтобы замедлить глобальный поток нелегальных денег, обогащающий преступников и обедняющий государства», — полагают авторы расследования.
В частности, в документах упоминаются гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.
«Я не совершал никаких незаконных действий. И не совершаю сейчас, и не планирую. Так меня воспитали родители», — заявил Эрнст.
В докладе также говорится, что президент Украины Владимир Зеленский якобы передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента. Также утверждается, что украинский лидер вместе с партнёрами по студии «Квартал 95» братьями Шефир зарегистрировал в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является действующий глава СБУ Иван Баканов, ранее также работавший в «Квартале 95». Кроме того, утверждается, что Зеленский и его соратники могли быть причастны к получению $41 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Советник офиса президента Михаил Подоляк уже сообщил, что в опубликованных материалах нет «ничего компрометирующего». По его словам, практически вся приведённая информация уже использовалась политическими оппонентами Зеленского в ходе избирательной кампании 2019 года.
В другой части отчёта утверждается, что семья президента Азербайждана Ильхама Алиева и его ближайшее окружение владели недвижимостью в Лондоне на сумму порядка £429 млн ($694 млн). В досье фигурируют имена действующих президентов стран Чили, Эквадора и Доминиканской Республики, а также 11 бывших глав государств и 90 высокопоставленных латиноамериканских политиков, которые якобы использовали офшоры.
Кроме того, утверждается, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную инвесткомпанию для приобретения шато на Французской Ривьере стоимостью $22 млн, а бывший британский премьер Тони Блэр и его супруга в 2017 году через офшор приобрели в Лондоне викторианское здание за $8,8 млн.
«Но США более заинтересованы в том, чтобы заставлять другие страны делиться информацией об офшорных банковских операциях американцев, чем в предоставлении информации о деньгах, которые проходят через американские банковские счета, компании и трасты», — говорится в публикации.
Помимо прочего, журналисты сообщили, что король Иордании Абдалла II с начала своего правления приобрёл через офшорную сеть элитную недвижимость в США и Великобритании на сумму более $100 млн. В канцелярии Абдаллы II подтвердили информацию о недвижимости монарха в этих странах, отметив, что это не секрет.Также на russian.rt.com Канцелярия подтвердила наличие у короля Иордании недвижимости в США и Британии
Помимо политиков в досье также упоминаются некоторые звёзды шоу-бизнеса и спортсмены. Среди них певица Шакира, модель Клаудиа Шиффер, певец Хулио Иглесиас и нынешний тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Российский правозащитник Александр Ионов выразил мнение, что «досье Пандоры» выпущено при поддержке Госдепартамента США, а Международный консорциум журналистов-расследователей связан с американскими спецслужбами. Он также обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать нежелательной деятельность ICIJ в России.
«Я хотел бы обратить внимание этих коллег на то, чтобы они не концентрировались только на отдельных странах или персонах. На России или на провинившихся, по мнению Запада, отдельных политиках в Восточной Европе. Американцы также работают в офшорных юрисдикциях, но почему-то мы видим только общие фразы о Штатах. Пусть они называют фамилии чиновников, которые за этим стоят, и тогда уже это будет объективно», — добавил правозащитник.
Подпишитесь на нас
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 сентября 2021, 13:10
|
28 сентября 2021, 05:50
|
30 сентября 2021, 12:50
|
30 сентября 2021, 12:50
|
04 октября 2021, 04:15
|
03 октября 2021, 16:35
|
04 октября 2021, 06:00