«Набор голословных утверждений»: в Кремле прокомментировали публикацию «досье Пандоры»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видят оснований для проведения каких-либо проверок из-за публикации «досье Пандоры». По его словам, распространённые накануне материалы о якобы причастности ряда мировых лидеров, политиков и знаменитостей к офшорным схемам состоят из голословных утверждений. Песков добавил, что не вызывают доверия и методы работы подготовившего досье Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

В Кремле не нашли ничего особенного в опубликованных накануне материалах из «досье Пандоры», в которых говорится о якобы причастности ряда мировых лидеров и других знаменитостей к офшорным схемам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистки CNN о том, как в Москве отреагировали на документы, «разоблачающие скрытые богатства ближайшего окружения Путина», он заявил: «Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели».

По словам Пескова, методы работы подготовившего досье Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) российской стороне «хорошо известны».

«Мы знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию. И, наверное, единственное, что действительно бросается в глаза, — это демонстрация того, какое государство является крупнейшей в мире офшорной лакуной и налоговой лакуной. Это, конечно, Соединённые Штаты», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента отметил, что это обстоятельство совсем не коррелируется с декларациями американского руководства о намерении бороться с коррупцией и уходом от налогов, однако «реальность такова».

Отвечая на уточняющий вопрос о том, последуют ли какие-либо проверки после публикации досье, Песков сказал, что пока речь идёт о «непонятно на чём основывающихся» голословных утверждениях. «Конечно, это не повод для каких-то проверок. Сначала должна быть серьёзная публикация... Если будут какие-то серьёзные публикации, которые на чём-то основываются, на что-то конкретное ссылаются, тогда ознакомимся с интересом. Пока не видим повода», — сказал Песков.

«Досье Пандоры»

В опубликованном накануне «досье Пандоры» содержатся данные о более чем 35 действующих и бывших национальных лидерах и более чем 330 чиновниках из 91 страны.

«Многие влиятельные игроки, которые могли бы помочь положить конец офшорной системе, вместо этого извлекают из неё выгоду: хранят активы в скрытых компаниях и трастах, в то время как их правительства мало что предпринимают для того, чтобы замедлить глобальный поток нелегальных денег, обогащающий преступников и обедняющий государства», — полагают авторы расследования.

В частности, в документах упоминаются гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Причём Эрнст прокомментировал ICIJ информацию о том, что он стал «теневым партнёром» в сделке по покупке 39 кинотеатров и другой недвижимости в Москве. По словам главы Первого канала, он никогда не скрывал своего участия в сделке по приватизации, а соглашение не было «компенсацией» за его работу над Олимпиадой-2014.

«Я не совершал никаких незаконных действий. И не совершаю сейчас, и не планирую. Так меня воспитали родители», — заявил Эрнст.

В докладе также говорится, что президент Украины Владимир Зеленский якобы передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента. Также утверждается, что украинский лидер вместе с партнёрами по студии «Квартал 95» братьями Шефир зарегистрировал в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является действующий глава СБУ Иван Баканов, ранее также работавший в «Квартале 95». Кроме того, утверждается, что Зеленский и его соратники могли быть причастны к получению $41 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Советник офиса президента Михаил Подоляк уже сообщил, что в опубликованных материалах нет «ничего компрометирующего». По его словам, практически вся приведённая информация уже использовалась политическими оппонентами Зеленского в ходе избирательной кампании 2019 года.

В другой части отчёта утверждается, что семья президента Азербайждана Ильхама Алиева и его ближайшее окружение владели недвижимостью в Лондоне на сумму порядка £429 млн ($694 млн). В досье фигурируют имена действующих президентов стран Чили, Эквадора и Доминиканской Республики, а также 11 бывших глав государств и 90 высокопоставленных латиноамериканских политиков, которые якобы использовали офшоры.

Кроме того, утверждается, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную инвесткомпанию для приобретения шато на Французской Ривьере стоимостью $22 млн, а бывший британский премьер Тони Блэр и его супруга в 2017 году через офшор приобрели в Лондоне викторианское здание за $8,8 млн.

В «досье Пандоры» отмечается, что ряд американских штатов «превратились в лидеров в сфере предоставления финансовой тайны», однако политические и правоохранительные усилия крупных стран «сосредоточены на традиционных офшорах», таких как Багамы и Кайманы. «Соединённые Штаты — один из крупнейших игроков в офшорном мире», — пишут авторы документа.

«Но США более заинтересованы в том, чтобы заставлять другие страны делиться информацией об офшорных банковских операциях американцев, чем в предоставлении информации о деньгах, которые проходят через американские банковские счета, компании и трасты», — говорится в публикации.

Помимо прочего, журналисты сообщили, что король Иордании Абдалла II с начала своего правления приобрёл через офшорную сеть элитную недвижимость в США и Великобритании на сумму более $100 млн. В канцелярии Абдаллы II подтвердили информацию о недвижимости монарха в этих странах, отметив, что это не секрет.

Также на russian.rt.com Канцелярия подтвердила наличие у короля Иордании недвижимости в США и Британии

Помимо политиков в досье также упоминаются некоторые звёзды шоу-бизнеса и спортсмены. Среди них певица Шакира, модель Клаудиа Шиффер, певец Хулио Иглесиас и нынешний тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Российский правозащитник Александр Ионов выразил мнение, что «досье Пандоры» выпущено при поддержке Госдепартамента США, а Международный консорциум журналистов-расследователей связан с американскими спецслужбами. Он также обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать нежелательной деятельность ICIJ в России.

По его словам, этим отчётом организация пытается оказывать влияние на российскую внутреннюю политику, при этом материал представлен однобоко.

«Я хотел бы обратить внимание этих коллег на то, чтобы они не концентрировались только на отдельных странах или персонах. На России или на провинившихся, по мнению Запада, отдельных политиках в Восточной Европе. Американцы также работают в офшорных юрисдикциях, но почему-то мы видим только общие фразы о Штатах. Пусть они называют фамилии чиновников, которые за этим стоят, и тогда уже это будет объективно», — добавил правозащитник.