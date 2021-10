Наблюдение за косатками: Валиева победила на этапе Гран-при Skate Canada • 87 • Аналитика © Иллюстрация РИА Новости Один из лучших городов мира, частенько возглавляющий международные рейтинги по уровню качества жизни, – канадский Ванкувер – на пару дней стал еще немного привлекательней. Ведь именно здесь, в эти выходные, прошел турнир по фигурному катанию Гран-при Skate Canada, на котором выступили фигуристки, только одним своим присутствием способные украсить любое пространство – россиянки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. © РИА Новости / Александр Вильф Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная Ванкувер, помимо своих урбанистических и экологических достоинств, также является и довольно популярным у туристов местом для наблюдения за китами, дельфинами и косатками, которые в этот осенний период активно плещутся в прибрежных водах Тихого океана и Салишского моря. © Depositphotos / Menno Schaefer Косатка выпрыгивает из воды Но для того, чтобы увидеть настоящих косаток из мира фигурного катания, не обязательно было даже выезжать за пределы города: на арене Doug Mitchell Thunderbird, расположенной в западной части Ванкувера, вчера и сегодня, бились (к счастью, не как рыба об лед) за золото второго в этом сезоне этапа Гран-при одни из сильнейших фигуристок планеты. Помимо нашей роскошной троицы золотых рыбок, к берегу Ванкувера приплыла еще одна "крупная рыба" женского одиночного катания – американка Алиса Лю, которая уже в субботних коротких программах навязала россиянкам серьезную борьбу, исполнив практически без помарок суперсложный тройной аксель и другие прыжковые элементы. © AFP 2021 / Geoff Robins Алиса Лю выступает на Skate Canada International в Ванкувере Россиянки перед спортсменкой из США в долгу не остались, дружно и эффектно в своих прокатах также выполнив триксель, и в итоге, по уже славной традиции сезона 2021/22, возглавив турнирную таблицу соревнований после коротких программ. На первом предварительном месте расположилась Камила Валиева (у неё лучший результат сезона 84,19), на втором Елизавета Туктамышева (81,24), третьей же стала Алена Косторная (75,58), опередив идущую на четверном месте Алису Лю на 1,95 балла. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ISU Figure Skating ⛸ (@isufigureskating) Алена вполне могла и больше получить за свою короткую программу, но судьи, скорее всего, просто не успели морально подготовиться к совершенно новой программе Косторной на "New York, New York" Лайзы Минелли, и поставили нашей фигуристке не самые высокие оценки за компоненты. Алена по этому показателю уступила обеим соотечественницам и своему же результату на недавнем турнире в Финляндии на 1,62 балла (это много), обойдя в итоге лишь резковатую Алису. Особенно обидно за тройной аксель Косторной. Прыжок получился "как в старые добрые времена", но вредные судьи, видимо, воспользовавшись супер мощным микроскопом, разглядели в нем недокрут в четверть оборота, парадоксально при этом оценив программу Алены с ультра-си элементом на целых три балла меньше, чем было на октябрьском Finlandia Trophy, на котором россиянка в короткой программе выполнила лишь двойной аксель. Но, несмотря на странное судейство, сегодняшние произвольные программы всё равно ожидались с приятным оптимистичным предвкушением, благо, три первых места в коротких программах остались за россиянками, а борьба с Алисой Лю лишь добавляла освежающих конкурентных брызг во время увлекательного наблюдения за грациозно выпрыгивающими из ванкуверской пучины фигурнокатательными косатками. Парад тройных акселей Произвольные программы россиянок завершали не только соревнования фигуристок на этапе Гран-при Skate Canada 2021, но и в целом турнир. Предшествовали им выступления японок Вакаби Хигути, Маны Кавабе и Маи Михара, а также американки Алисы Лю, которые если и были способны в воскресенье намутить воду нашим одиночницам, то только в той акватории, в которой находилась Алена Косторная - до оценок Елизаветы и Камилы им было всё-таки далековато. В этой компании неожиданно здорово выступили японки, которые присоединились к параду тройных акселей, стартовавшего у женщин еще в коротких программах. Правда, чисто исполнить этот ультра-си получилось лишь Хигути, у Кавабе судьи обнаружили небольшой недокрут. Но, что удивительно, лучшей из японок стала Маи Михара, которая прокаталась вообще без каких-либо ультра-си, правда, абсолютно безошибочно, что и позволило ей большую часть воскресных соревнований уверенно лидировать, заняв в итоге на Skate Canada достойное четвертое место. © AFP 2021 / Geoff Robins Маи Михара выступает на Skate Canada International в Ванкувере Американка, бросившись в погоню за россиянками, также сделала ставку на тройной аксель, который в этот раз её здорово подвел: ультра-си элемент в исполнении Алисы Лю завершился падением. Более того, судьи нашли еще три недокрута на оставшихся прыжковых элементах американки, и в результате, она показала лишь седьмой результат в произвольных программах (итоговый - пятый), самоустранившись перед самым выходом на лед Алены Косторной. В поисках Билли Айлиш В США вводят сексуальную привилегию © AFP 2021 / Geoff Robins Алена Косторная выступает на Skate Canada International в Ванкувере Косторная для турнира в Ванкувере подготовила не один сюрприз для канадских зрителей и судей в виде новой короткой программы, а целых два. Произвольная на Вивальди для текущего сезона теперь забыта как скучный и вязкий сон: фигуристка со своими тренерами неожиданно решили вернуть прошлогоднюю постановку на музыку Билли Айлиш. У этой программы довольно сложная судьба: практически сгинув в бездне неизвестности из-за волны скандалов, связанных с переходом Алены к Евгению Плющенко в 2020, данная стильная постановка весной этого года, казалось, лишь временно была возрождена для показательных выступлений на шоу Этери Тутберидзе. И вот, когда стало понятно, что "Вивальди" совершенно никого не впечатляет, о "Билли Айлиш" вспомнили вновь. Это решение хоть и выглядит сейчас как признание командой Тутберидзе зря проделанной работы и впустую потраченного времени, но оно привело к тому, что Алена для олимпийского сезона всё-таки получила, хоть и немного потрепанную, но зато такую родную (а значит - накатанную), и главное, эффектную и очень органичную для неё произвольную программу. Но в Ванкувере "Билли Айлиш", к сожалению, получилась не совсем идеальной: единственный тройной аксель в программе Алены завершился помаркой на приземлении, так еще и в заключительных элементах - каскаде и тройном лутце - судьи обнаружили недокруты. В целом, выступление Алены оказалось без особого блеска и задора: прыжкам не хватало энергичных и точных выездов, а ближе к концу программы даже стало появляться какое-то ощущение некой грустной усталости, совершенно неуместной на турнире подобного уровня. Косторная за свой прокат набрала 138,96 (в Финляндии было 140,22), и уступила Маи Михара в произвольной, но по итоговой оценке, к счастью, всё-таки опередила японку, разместившись на первом промежуточном месте, перед выходом на лед Туктамышевой и Валиевой. © The Intarnational Skating Union Судейский протокол Алены Косторной за произвольную программу В итоге Алена возвращается из Ванкувера с медалью, и как на прошлом турнире с её участием, медаль у Косторной снова бронзовая. Учитывая дикие метания в выборе программ уже во время самого сезона - это далеко не самый худший вариант развития событий. Поздравляем Алену с третьим местом на Skate Canada 2021 и надеемся, что лучшие её прокаты еще впереди! Елизавета Туктамышева: пенная вечеринка Которое уже подряд выступление Туктамышевой в этом сезоне заставляет зрителей по завершению её проката аплодировать стоя нашей Императрице. Ванкувер не стал исключением. © AFP 2021 / Geoff Robins Елизавета Туктамышева выступает на Skate Canada International в Ванкувере Украина нашла альтернативное топливо, но ей может помешать скотина Елизавета вновь не по-детски зажгла на льду, устроив на арене Doug Mitchell Thunderbird грандиозную пенную вечеринку с ультра-си, восточными танцами и феерическим куражом, от которого воды прибрежного Тихого океана мгновенно вскипели. Первые два тройных акселя были выполнены абсолютно безупречно и с удивительным запасом надежности. В этот момент зрители и судьи испытали на себе всю мощь и силу нашей морской владычицы - никаких недокрутов и степаутов – только на плюсы, только хардкор. Туктамышеву после этих блестящих ультра-си было уже не остановить: один удачный элемент сменялся на другой (мелкий недокрут на флипе в этой феерии получился как легкая забава), и аква-вечеринка в исполнении Императрицы набрала такой драйв и накал, что североамериканские косатки в ужасе уплыли в неизвестном направлении, спасаясь от назревающего в ванкуверском заливе танцевального цунами. Елизавета легко и непринужденно набрала за свою произвольную программу более 150 баллов, и гордо поправляя корону Императрицы фигурного катания, с большим отрывом обошла всех фигуристок, которые откатались до неё. © The Intarnational Skating Union Судейский протокол Елизаветы Туктамышевой за произвольную программу Лиза в этом сезоне действительно поражает своей формой и настроем. Более молодые одиночницы уже давно на пенсии, участвуют в ледовых шоу с тиктокерами и судорожно пытаются стать телеведущими, а без малого 25-летняя Туктамышева дает такой нагоняй действующим фигуристкам-тинейджерам, что ничего кроме глубокого уважения и лучей любви в адрес Елизаветы это не вызывает. И несмотря на то, что в Ванкувере она стала только второй (и это с таким-то прокатом!), серебро Туктамышевой на Skate Canada 2021 абсолютно точно в этот день было с золотым отливом. Камила Валиева: на берегу неба После шикарного выступления Туктамышевой, на лед вышла последняя участница соревнований в произвольных программах Skate Canada, лидер после коротких программ – Камила Валиева. © AFP 2021 / Geoff Robins Камила Валиева выступает на Skate Canada International в Ванкувере Примерно в середине своего проката Камила вполне могла остановиться и больше не кататься - к тому моменту за технику она набрала уже более 90 баллов. Это было настолько грандиозно и оглушительно, что вместо логичного при таких ситуациях шторма в ванкуверской фигурнокатательной акватории образовался абсолютный штиль, по гладкой поверхности которого продолжала скользить волшебница Камила. Три идеальных четверных прыжка, один из которых - четверной тулуп - в каскаде, во второй части программы, вознесли Валиеву на столь недосягаемую для остальных высоту, что стало очевидно - пока одни ледовые косатки рьяно соперничали друг с другом в океанских водах Ванкувера, другая эволюционировала настолько, что в этот момент уже прогуливалась по берегу неба, будучи совершенным фигурнокатательным созданием. Нарушение Минских соглашений: Запад накажет Россию Даже несмотря на помарку при приземлении с тройного акселя – Валиева вновь, как и на турнире в Финляндии, играючи устанавливает два новых мировых рекорда: за произвольную программу (оглушительные для женского катания 180,89 баллов) и по общей сумме баллов (теперь это 265,08). © The Intarnational Skating Union Судейский протокол Камилы Валиевой за произвольную программу Когда Камила такая – соперничать с ней бесполезно. Бронебойное сочетание из сложнейших ультра-си элементов, вращений, напоминающих водоворот в центре океана и возмутительно прекрасной ажурной хореографии не оставило никаких, даже теоретических, шансов соперницам. Вторая золотая медаль на втором старте сезона, и второе подряд обновление рекордов: перед Камилой Валиевой, в этом году, кажется, расступается любое соревновательное море, которое находится на её пути. Вновь, как и на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, в канадском Ванкувере победу празднуют россиянки: на этот раз даже более убедительно – весь пьедестал наш! Поздравляем Камилу, Елизавету и Алену, а также всех российских болельщиков с подобным блестящим результатом! © The Intarnational Skating Union Итоговая таблица соревнований женщин на этапе Гран-при Skate Canada 2021 Следующее погружение в пучину увлекательной борьбы и завораживающего наблюдения за фигурнокатательными косатками намечено на 6 и 7 ноября – в эти дни, в итальянском Турине пройдет третий этап серии Гран-при, на котором от России выступят Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова. Майя уже в этом сезоне обыгрывала действующую чемпионку мира Анну Щербакову на турнире в Будапеште, поэтому их дуэль на туринской арене обещает превратиться в крайне захватывающий спектакль, впрочем, по-другому у наших фигуристок и не бывает. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







