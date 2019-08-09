«Наблюдательный плацдарм»: зачем Вашингтон развивает стратегическое сотрудничество с Монголией

Глава Пентагона Марк Эспер посетил с однодневным визитом Монголию, где встретился с главой Минобороны республики Нямаагийн Энхболдом. Чиновники обсудили «общие для США и Монголии ценности», а Эспер заявил, что Соединённые Штаты гордятся статусом важного партнёра республики. Ранее монгольский президент Халтмаагийн Баттулга нанёс официальный визит в Вашингтон, по итогам которого лидеры двух стран подписали декларацию о стратегическом партнёрстве. Как отмечают эксперты, американское руководство явно стремится активизировать свои связи с Улан-Батором и включить Монголию в число ближайших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе наряду с Сингапуром, Тайванем и Новой Зеландией. Аналитики считают, что тема сотрудничества с Улан-Батором стала актуальна для США из-за напряжённых отношений с Россией и Китаем.

Американское руководство гордится тем, что США являются «третьим соседом» для Монголии, об этом заявил по итогам встречи с монгольским коллегой Нямаагийн Энхболдом глава Пентагона Марк Эспер.

«Сегодня мы с министром обороны (Нямаагийн) Энхболдом обсудили общие для США и Монголии ценности — приверженность демократии и правам человека. Мы и впредь будем сотрудничать для укрепления наших отношений и достижения поставленных целей. Мы гордимся тем, что являемся «третьим соседом» Монголии», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter главы Пентагона.

Today, MinDef Enkhbold and I discussed U.S.-Mongolia shared values – a commitment to democracy and human rights. We will continue to work together to strengthen our relationship and achieve our goals. We are proud to be your “third neighbor.” pic.twitter.com/iC9nUdzaOm — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 8 августа 2019 г.

Накануне глава американского оборонного ведомства прибыл в Монголию в рамках своего турне по странам Восточной Азии. В ходе визита не планировалось никакого подписания двусторонних документов. Цель поездки — «подтверждение общих ценностей» США и Монголии.

Говоря о роли США в качестве «третьего соседа» Монголии, Эспер имел в виду понятие, появившееся в лексиконе монгольских политиков после революции начала 1990-х годов. Географически Монголия граничит только с двумя странами — Россией и Китаем. Однако Улан-Батор не намерен замыкать все свои военно-политические и экономические контакты на этих двух государствах. К «третьим» соседям Монголия относит те страны, с которыми республика поддерживает наиболее тесные отношения. В их числе обычно называют США, Японию, Южную Корею, Австралию и страны Евросоюза. Сотрудничество с ними призвано уравновесить российское и китайское влияние в регионе, отмечают эксперты.

Поездке Марка Эспера в Монголию предшествовал визит монгольского президента Халтмаагийн Баттулги в США, где он встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом. Впервые за последние восемь лет монгольский лидер прибыл в США — предыдущий визит в 2011 году нанёс один из предшественников Баттулги на президентском посту Цахиагийн Элбэгдорж.

По итогам нынешних переговоров лидеры двух стран подписали декларацию о стратегическом партнёрстве между Монголией и США. Стороны намерены «наращивать сотрудничество как развитые демократии» посредством сохранения и поощрения демократических ценностей и соблюдения прав человека, включая свободу вероисповедания, убеждений и выражения мнений, а также противодействия коррупции и других мер.

Как отметил в комментарии RT заведующий сектором Монголии Института востоковедения РАН Владимир Грайворонский, после заключения соглашения о стратегическом сотрудничестве партнёрство Монголии и США было поднято на новый уровень.

«До этого подобные соглашения заключались только с четырьмя странами, включая Россию», — добавил эксперт.

Политика равноприближения

В военной сфере Вашингтон и Улан-Батор начали сотрудничать ещё в конце прошлого века. В 1996 году страны подписали межправительственное соглашение об обмене визитами военных специалистов. Монгольские военные начали проходить обучение в США, страны также приступили к проведению совместных командно-штабных учений. В 2003 году Монголия направила свои военные бригады в Ирак и Афганистан для участия в операциях под эгидой Пентагона — к 2017 году в Афганистане присутствовало порядка 233 монгольских военнослужащих, об этом говорится в справке Госдепа США.

Учения Khaan Quest — 2011

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Кроме того, с 2003 года США и Монголия проводят совместные полевые учения, которые к 2006 году получили статус международных манёвров и название Khaan Quest. Сейчас в них ежегодно принимают участие военные из десятков стран. На учениях, инициированных Вашингтоном и Улан-Батором, отрабатываются миротворческие операции ООН.

Впрочем, партнёрские отношения с Пентагоном не мешают властям Монголии развивать взаимодействие и со своими ближайшими соседями: к примеру, в прошлом году Москва и Улан-Батор подписали долгосрочную программу военного сотрудничества.

Белый дом стремится наладить с Монголией экономические связи, чтобы добиться снижения зависимости азиатской республики от торговли с КНР. В силу географических условий весь внешнеторговый оборот Монголии идёт через российскую и китайскую границы. Кроме того, российский импорт покрывает до 90% потребностей Монголии в нефтепродуктах. В свою очередь, Китай является ключевым внешнеторговым партнёром Монголии — по итогам прошлого года на КНР пришлось 70% от монгольского внешнего товарооборота.

В августе прошлого года в американский конгресс был внесён законопроект, предлагающий стимулировать американо-монгольские торговые отношения путём отмены пошлинных сборов. Как напомнили авторы документа, Монголия граничит только с КНР и Россией, которые «хотят создать мир, прямо противоположный ценностям и интересам США».

Спустя месяц Вашингтон и Улан-Батор приняли «дорожную карту» для расширения экономического партнёрства между странами. Как сообщается в документе, обе страны намерены искать возможности для наращивания взаимовыгодной торговли.

По оценкам экспертов, Улан-Батор рассматривает эти инициативы как возможность наладить равноудалённые связи со всеми крупными державами.

«Монгольские власти стараются балансировать между крупными державами — Россией, Китаем, а также США и их союзниками, — пояснил Владимир Грайворонский. — Целью Улан-Батора является получение выгод от сотрудничества со всеми странами, но при этом монгольская сторона не хотела бы находиться в зависимости от кого-либо».

Однако эксперты сомневаются в том, что Штаты действительно смогут заметно расширить торговлю с Монголией.

«Идея, конечно, логичная. Но неясно, как американцы намерены реализовать этот план на практике. Штаты находятся далеко от Монголии, да и сами серьёзно завязаны на торговле с КНР. На покупку же американского оружия у монгольских властей просто нет средств», — отметил в беседе с RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

Азиатская стратегия

Активизация американо-монгольских отношений наблюдается на фоне пристального интереса, проявляемого Вашингтоном к Индо-Тихоокеанскому региону, отмечают эксперты.

Вектор расширения сфер влияния Вашингтона в Азии просматривался давно — ещё в 2011 году Хиллари Клинтон, возглавлявшая в то время Госдеп, объявила, что присутствие Штатов в Азии является обязательным условием для сохранения американского глобального лидерства, так как именно в Азии будет «написана основная часть истории XXI века».

Хиллари Клинтон

Reuters

© Brendan McDermid

Новая администрация Белого дома продолжила «азиатский курс». В прошлом году Джеймс Мэттис, возглавлявший тогда Пентагон, объявил о переименовании Тихоокеанского командования ВС США в Индо-Тихоокеанское, объяснив это решение растущей взаимосвязью двух регионов. В планы Штатов входит поддержка всех партнёров в Азии — как больших, так и малых, пояснил тогда глава Пентагона.

Ключевым противником Вашингтона в регионе остаётся Китай, который фигурирует в доктринальных документах США в качестве одной из ключевых угроз. Как заявил Марк Эспер 4 августа во время визита в Австралию, Штаты не поддерживают стремление КНР к доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом Монголия рассматривается Вашингтоном как один из ключевых союзников в регионе. В отчёте Пентагона, опубликованном в конце мая текущего года, «надёжными, способными и естественными партнёрами США» в Индо-Тихоокеанском регионе являются такие страны, как Сингапур, Тайвань, Новая Зеландия и Монголия.

«Эти четыре государства оказывают содействие американским операциям по всему миру и предпринимают активные шаги по поддержанию свободного и открытого международного порядка», — говорится в документе.

Авторы доклада указывают на то, что США и Монголию объединяет «общее видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», а сотрудничество сторон является для него «стабилизирующим фактором».

Об этом же говорится в опубликованной по итогам недавних переговоров президентов Монголии и США декларации. Главы двух стран договорились «сотрудничать в содействии национальной безопасности и стабильности во всём Индо-Тихоокеанском регионе».

Как отметил в комментарии RT Андрей Манойло, углубление американо-монгольского партнёрства действительно может стать раздражающим фактором для Пекина.

«Во-первых, Китай граничит с Монголией, а во-вторых — на севере КНР есть автономный район, населённый преимущественно этническими монголами. В Пекине могут опасаться, что американцы попробуют использовать это обстоятельство для расшатывания политической стабильности в Китае», — считает эксперт.

По словам Владимира Грайворонского,американо-монгольское военное сотрудничество и ранее находилось на должном уровне, но американское руководство намерено ещё больше укрепить его.

«Вашингтон рассматривает укрепление своих связей с Монголией в первую очередь как одно из средств для сдерживания Китая. Но, учитывая кризис в американо-российских отношениях, Монголия представляет в теории большой интерес для Штатов и как наблюдательный плацдарм для слежения не только за югом Китая, но и за севером России, а также странами Центральной Азии», — подытожил эксперт.