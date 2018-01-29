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Наблюдатели в США констатировали полное исчезновение популяции восточной пумы

29 января 2018, 04:54  •  137 • В мире
Восточную пуму официально признали вымершей.
В США сообщили, что восточная пума была официально признана вымершей. Об этом говорится в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.
Отмечается, что наблюдение за хищником велось с 1938 года. Однако в последнее время популяции или одиночных представителей этого подвида уже нельзя найти.
Ранее хищник был внесен в категорию диких животных, находящихся под угрозой вымирания.
Однако, подчеркивают специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных, согласно "доступной научной и коммерческой информации" восточную пуму можно признать вымершей.
Данное распоряжение в США вступает в силу с 22 февраля текущего года.

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