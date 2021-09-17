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Наблюдатели ПА ОДКБ дали оценку организации выборов в РФ

17 сентября 2021, 16:50  •  16 • Политика
Наблюдатели Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) высоко оценивают уровень организации выборов в Госдуму в России, в том числе и то, что в стране используются технологии онлайн-голосования. Об этом 17 сентября сообщил координатор миссии, председатель комитета парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.
«Были очень приятно удивлены уровнем, во-первых, организации, а во-вторых, использования информационных компьютерных систем», — сказал он журналистам.
Наблюдатели выразили мнение, что граждане начинают доверять системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Кожахметов отметил отсутствие напряженности в обществе и выразил надежду, что выборы пройдут хорошо.
«Мы считаем, что это (ДЭГ. — Ред.), во-первых, облегчает процесс, а во-вторых, это большой шаг вперед в части прозрачности», — добавил координатор миссии ПА ОДКБ.
Как 15 сентября сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, более 413 тыс. наблюдателей будут принимать участие в выборах.
Глава ЦИК также уточняла, что международных наблюдателей будет 250 — они представят 55 государств и 10 международных организаций. По словам Памфиловой, всем международным гостям будут созданы максимально комфортные условия для наблюдения. Она также добавила, что количество международных наблюдателей было определено МИД РФ в соответствии с четкими рекомендациями Роспотребнадзора.
17 сентября Памфилова рассказала, что DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования в пятницу, в первый день голосования, осуществлялись с IP-адресов нескольких стран, в том числе США, Германии и Украины.
Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев также сообщил, что явка российских избирателей на дистанционное голосование находится на очень высоком уровне и к концу дня может достичь 75–80%. Он уточнил, что в шести регионах страны явка уже превысила 30% от числа зарегистрировавшихся.
17 сентября голосование началось во всех регионах РФ. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.
Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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