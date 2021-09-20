Наблюдатели от СНГ на выборах в Госдуму не выявили серьезных нарушений

Серьезных нарушений на выборах в Госдуму выявлено не было. Об этом в понедельник, 20 сентября, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ за выборами в Госдуму Ильхом Нематов.

«Члены нашей миссии присутствовали при подсчете голосов, и меня проинформировали, что подсчет голосов проходил в рамках закона. Миссия наблюдателей не зафиксировала каких-либо серьезных системных нарушений, которые повлияли бы на результат, итоги голосования», — указал он в ходе заседания в Центральной избирательной комиссии России.

Ранее в этот день глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что любые заявления оппонентов России о нелегитимности парламентских выборов в стране не имеют каких-либо оснований и не будут иметь юридических последствий.

При этом в Общественной палате указали на беспрецедентный уровень внешнего вмешательства, а также большое количество фейков во время выборов в Госдуму. Об этом сообщил глава координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

По итогам обработки 90% протоколов партия «Единая Россия» набрала 49,66% голосов на выборах в Госдуму. Вторая в списке — КПРФ, набравшая 19,56% голосов. За ней следует ЛДПР с 7,51%. «Справедливая Россия — За правду» получила 7,38%, «Новые люди» — 5,33%.

В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Проголосовать можно было как в онлайн-формате, так и придя на участок лично. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.