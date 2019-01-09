Наблюдатели ОБСЕ снова оказались под огнём ВСУ

ВСУ открыли огонь по патрулю ОБСЕ во время проведения работ по очистке дороги от снежных заносов. При этом до того украинской стороной были даны гарантии безопасности, сообщает ЛНР.

Украинские военные снова открыли огонь по патрулю наблюдателей ОБСЕ. Инцидент произошёл 8 января во время очистки от снежных заносов автодороги в районе Первомайска, сообщают в ЛНР.

Сообщается, что мероприятие по очистке автодороги было заранее согласовано с украинской стороной через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК). Были получены гарантии безопасности. Также на месте присутствовал патруль наблюдателей ОБСЕ. Но даже это не остановило бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) от обстрела.

Огонь вёлся с направления населённого пункта Новоалександровка, находящегося под контролем ВСУ. В связи с угрозой безопасности для работников ЖКХ, а также сотрудников ОБСЕ работы по очистке дороги были немедленно прекращены, а люди эвакуированы из опасной зоны.

"Несмотря на полученные гарантии безопасности проведения работ от украинской стороны СЦКК и наличие в данном районе зеркальных патрулей СММ ОБСЕ, украинские вооружённые формирования грубо нарушили режим прекращения огня", - передаёт корреспондент "Донбасс Сегодня" со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК.