Наблюдатели из России отметили высокий уровень подготовки Камбоджи к выборам в парламент

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ПНОМПЕНЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Российские наблюдатели отмечают высокий уровень подготовки, который обеспечили власти Камбоджи к проходящим в воскресенье в королевстве выборам в нижнюю палату парламента. В состав группы международных наблюдателей из 538 человек вошли порядка 20 граждан РФ, представляющих Госдуму, Совет Федерации, ЦИК и Общественную палату.

"Местные власти проделали большую работу по подготовке к проведению выборов. Мы проверили готовность участков к голосованию, замечаний не возникло", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия" Алексей Чепа, который возглавляет парламентскую группу дружбы Россия - Камбоджа. Он отметил, что голосование проходит в спокойной обстановке, при этом заметна высокая активность избирателей. "Итоги этих выборов определят политику Камбоджи на ближайший пятилетний период, и мы видим, что избиратели, принимая это во внимание, подходят со всей серьезностью к исполнению своего гражданского долга", - сказал депутат.

Российский парламентарий обратил внимание на то, что нынешние выборы в Национальную ассамблею отличаются от предыдущих большим количеством участников. "В этот раз за депутатские мандаты борются 20 партий, на прошлых выборах их было 18. То, что количество партий постепенно растет, свидетельствует об активном развитии демократического процесса в Камбодже", - считает Чепа.

Еще один участник группы наблюдателей из России - депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Хохлов - рассказал ТАСС, что делегация наблюдателей из РФ специально была приглашена Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Камбоджи. "Нас пригласили для того, чтобы посмотреть за подготовкой к голосованию, за ходом выборов и оценить их с точки зрения соблюдения камбоджийского закона о выборах. Впечатления от увиденного здесь - самые положительные, можно с уверенностью сказать, что ЦИК и страна в целом достойно подготовились к проведению самого важного в политической жизни этого года события", - подчеркнул депутат.

Камбоджийские власти неоднократно заявляли, что намерены обеспечить полную прозрачность шестых в современной истории страны выборов в нижнюю палату парламента. С этой целью Центризбирком пригласил и аккредитовал в качестве официальных наблюдателей на выборах свыше 80 тыс. местных и иностранных граждан, а также представителей международных организаций.

Выборы депутатов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) проходят на почти 23 тыс. избирательных участков, созданных по всей стране. Согласно данным ЦИК, из почти 16 млн граждан Камбоджи правом голоса обладают более 8,3 млн человек.