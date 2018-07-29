Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ситуация в регионе изменилась»: готова ли Европа поддержать усилия России по ур...
Армейские международные игры-2018 открылись в подмосковном парке «Патриот»
В районе авиабазы "Хмеймим" уничтожили беспилотник боевиков
Максим Шевченко. Пенсионная реформа - курс на разрушение страны
Главная / Политика

Наблюдатели из России отметили высокий уровень подготовки Камбоджи к выборам в парламент

29 июля 2018, 11:24  •  24 • Политика

ПНОМПЕНЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Российские наблюдатели отмечают высокий уровень подготовки, который обеспечили власти Камбоджи к проходящим в воскресенье в королевстве выборам в нижнюю палату парламента. В состав группы международных наблюдателей из 538 человек вошли порядка 20 граждан РФ, представляющих Госдуму, Совет Федерации, ЦИК и Общественную палату.

"Местные власти проделали большую работу по подготовке к проведению выборов. Мы проверили готовность участков к голосованию, замечаний не возникло", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия" Алексей Чепа, который возглавляет парламентскую группу дружбы Россия - Камбоджа. Он отметил, что голосование проходит в спокойной обстановке, при этом заметна высокая активность избирателей. "Итоги этих выборов определят политику Камбоджи на ближайший пятилетний период, и мы видим, что избиратели, принимая это во внимание, подходят со всей серьезностью к исполнению своего гражданского долга", - сказал депутат.

Российский парламентарий обратил внимание на то, что нынешние выборы в Национальную ассамблею отличаются от предыдущих большим количеством участников. "В этот раз за депутатские мандаты борются 20 партий, на прошлых выборах их было 18. То, что количество партий постепенно растет, свидетельствует об активном развитии демократического процесса в Камбодже", - считает Чепа.

Еще один участник группы наблюдателей из России - депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Хохлов - рассказал ТАСС, что делегация наблюдателей из РФ специально была приглашена Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Камбоджи. "Нас пригласили для того, чтобы посмотреть за подготовкой к голосованию, за ходом выборов и оценить их с точки зрения соблюдения камбоджийского закона о выборах. Впечатления от увиденного здесь - самые положительные, можно с уверенностью сказать, что ЦИК и страна в целом достойно подготовились к проведению самого важного в политической жизни этого года события", - подчеркнул депутат.

Камбоджийские власти неоднократно заявляли, что намерены обеспечить полную прозрачность шестых в современной истории страны выборов в нижнюю палату парламента. С этой целью Центризбирком пригласил и аккредитовал в качестве официальных наблюдателей на выборах свыше 80 тыс. местных и иностранных граждан, а также представителей международных организаций.

Выборы депутатов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) проходят на почти 23 тыс. избирательных участков, созданных по всей стране. Согласно данным ЦИК, из почти 16 млн граждан Камбоджи правом голоса обладают более 8,3 млн человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

24
Источник
Похожие новости
28 июля 2018, 19:09
Лавров разъяснил главе МИД Армении процедуру отзыва полномочий генсека ОДКБ
29 июля 2018, 01:39
В районе авиабазы "Хмеймим" уничтожили беспилотник боевиков
28 июля 2018, 15:54
Источник: Москва считает непрофессиональными заявления Еревана о смене генсека ОДКБ

29 июля 2018, 11:24
Наблюдатели из России отметили высокий уровень подготовки Камбоджи к выборам в парламент
27 июля 2018, 13:54
Железняк утверждает, что проинформировал Думу о причинах отсутствия на заседании 19 июля
27 июля 2018, 20:24
Посольство РФ рассчитывает услышать мнение Юлии Скрипаль об инциденте в Солсбери
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 июля 2018, 08:54
ЮАР - виновница провала саммита БРИКС
23 июля 2018, 22:24
Актер Пашинин: «Лучшее что видел в жизни — ракета попала в машину в людьми»
27 июля 2018, 17:24
Поклонская: «Простите за неудобства, которые Вам пришлось пережить из-за возвращения Крыма в Россию»
24 июля 2018, 19:39
Начались бунты: почему солдатам ВСУ не платят зарплату
24 июля 2018, 06:40
Бумаги скинули, пора наступать!
25 июля 2018, 00:40
Усик не прокричал "Верните Крым"
22 июля 2018, 12:09
В Госдуме назвали неподобающими слова Порошенко о победе Усика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.