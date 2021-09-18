Наблюдатели из Италии и Португалии оценили степень подготовки на выборах в РФ

Международные наблюдатели из Италии и Португалии в беседе с РЕН ТВ в пятницу, 17 сентября, отметили высокий уровень организации проведения выборов в Госдуму в России.

По словам Савино Спинелли из Италии, он «впервые в жизни видит такую степень подготовки к выборам».

«В Италии такого нет. Например, при дистанционном голосовании мы направляем на участок бюллетень и не знаем, доходит ли он и что с ним делают. А здесь вся процедура прозрачна», — рассказал Спинелли.

В свою очередь, португалец Иван Диеш признался, что впечатлен системой видеонаблюдения. Он обратил внимание на то, что данная система охватила всю страну, несмотря на «размеры России».

В России 17 сентября завершился первый день голосования на выборах в Госдуму. Последними свои голоса отдали жители Калининграда, где участки закрылись в 21:00 мск.

Дистанционно свой голос на выборах отдали президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также министр просвещения Сергей Кравцов, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.

Как заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, миллион человек уже принял участие в онлайн-голосовании в Москве. Российский политолог, директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в свою очередь, отметил, что основная популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России заключается в открытости самой платформы.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.