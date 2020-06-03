«Наблюдатели и голосующие будут максимально защищены»

При проведении голосования по поправкам в Конституцию все наблюдатели будут обеспечены масками, перчатками и санитайзерами. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за этой процедурой Максим Григорьев . Он также отметил, что наблюдатели наравне с членами избирательных комиссий получат возможность пройти тест на коронавирус. По его данным, за процессом волеизъявления на протяжении семи дней будут следить около 500 тыс. человек . Владимир Путин объявил, что общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля, однако, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, этот период растянут на неделю и начнут 25 июня. Накануне на заседании ЦИК она рассказала об организации безопасного проведения мероприятия. Стоит отметить, что 1 июля как день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет выходным.

Взгляд из-под маски

— Будут ли наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами? И сколько потребуется, по приблизительным оценкам, масок, перчаток и ручек?

— В Центризбиркоме нас заверили, что наблюдатели будут обеспечены так же, как и члены избирательных комиссий. Об этом мы договорились с председателем ЦИК Эллой Памфиловой . То есть они получат как минимум одноразовые маски, перчатки, санитайзеры и одноразовые ручки. Их количество будет определяться строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые уже даны для членов избирательных комиссий.

— Будут ли наблюдатели проходить тест на коронавирус?

— Наблюдатели получат возможность пройти этот тест, так же как и члены избирательных комиссий, сообщили в Центризбиркоме . Наблюдатели и голосующие будут надежно защищены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Голосование будет проводиться семь дней. Неужели всю неделю наблюдатели будут работать?

— Они будут присутствовать на участках и на выездных голосованиях на протяжении всех этих дней . При этом их количество на участке определит каждый регион в отдельности. Но всё это решается демократическим путем по желанию самого наблюдателя.

Вирусный эффект

— А как будет осуществляться наблюдение при проведении голосования на открытом воздухе?

— Как голосование на открытом воздухе, так и общественный контроль за ним будут осуществляться ровно так же, как это делается при любом выездном голосовании. То есть точно так же, как и всегда, будет проверяться личность гражданина, его наличие в списках избирателей, обеспечиваться тайна голосования и так далее . Наблюдатели будут выезжать на место и смотреть, как идет процесс. Никакой разницы нет . Предусмотренные ЦИК меры по бесконтактному голосованию позволят защитить здоровье и наблюдателей, и самих голосующих.

— Каким образом осуществлялась подготовка наблюдателей в период режима самоизоляции?

— Мы проводили семинары, мероприятия, круглые столы — всё это в дистанционной форме. У нас на сайте Общественной палаты есть обучающие видеозаписи . Наши организации-партнеры, которых у нас более тысячи, и региональные палаты тоже вели эту работу. Это обучение было построено на стандарте общественного наблюдения, который разработан палатой. Он есть в открытом доступе. По нему и будет вестись работа наших наблюдателей.

Девушка в защитном костюме члена участковой избирательной комиссии для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ на дому на презентации в ЦИК РФ Фото: РИА Новости/Елена Коробейникова

— Хватит ли месяца для их полной подготовки?

— Безусловно, пандемия коронавируса приостановила процесс подготовки наблюдателей. Однако система общественных палат является крупнейшей структурой гражданского общества, которая имеет большой опыт работы в этом вопросе . У нас в 2017 году было более 150 тыс. наблюдателей, часть этого актива осталась. Но пришли и новые люди. Только мы в состоянии это сделать с более чем 2 тыс. общественных организаций — партнеров.

Полмиллиона наблюдателей

— Каково последнее актуальное число наблюдателей на данный момент?

— На сегодня у нас только из регионов пришло уже 140 тыс. наблюдателей. Я думаю, что в течение ближайших двух недель их число значительно повысится. При этом мы еще ждем наблюдателей от партий. Особенно от тех, с кем заключали соглашение. Планируется, что их тоже будет несколько сотен тысяч человек.

Набор члена участковой избирательной комиссии для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ Фото: РИА Новости/Елена Коробейникова

— А сколько всего планируется наблюдателей?

— Мы планируем более полумиллиона в том случае, если партии обеспечат то количество наблюдателей, которое планировали, заключая соглашение с Общественной палатой . Среди партий — «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина» и многие другие.

— Однако не все решили заключать соглашение с Общественной палатой. Как они это объясняют?

— Какие-то партии не в состоянии обеспечить наблюдателей . Насколько я знаю, партия «Яблоко» отказалась прийти на мероприятие в Общественной палате. Это связано с ее позицией: она вообще против внесения поправок в Конституцию. Коммунисты тоже сделали заявление, что будут наблюдать с помощью аффилированных с ними общественных структур. Конечно, любая партия имеет право исходить из собственных убеждений.

— Сколько наблюдателей планируется отправить на один участок?