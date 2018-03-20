Наблюдатели 20 стран признали выборы президента России в Крыму состоявшимися

18 марта Республика Крым и Севастополь впервые принимали участие в выборах президента Российской Федерации. ОБСЕ и ЕС демонстративно отказались отправлять в регион своих наблюдателей, тем не менее за ходом голосования в Крыму следили 43 представителя из 20 стран мира, в том числе из США и Украины.

Это были юристы, политологи, общественные и политические деятели, которые приехали в Крым наблюдать за ходом голосования по приглашению Госдумы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, либо аккредитовались в ЦИК по собственной инициативе.

Все иностранные наблюдатели признали соответствие выборов международным стандартам, прозрачность голосования, отсутствие нарушений, высокую организацию выборов и хорошее техническое оснащение участков, а также очереди на избирательных участках и праздничную атмосферу в день голосования.

«Эти выборы были прозрачными, организованы на высоком уровне и нарушений на участках, где был, я не нашёл», – рассказал наблюдатель из Германии, председатель фракции «Левых» в городском совете Квакенбрюка (Нижняя Саксония) Андреас Маурер. Он признался, что его удивили на участках очереди людей, желающих проголосовать. Наблюдатель считает, что, приняв участие на президентских выборах, крымский народ «поставил жирную точку» в вопросе статуса полуострова. По словам Маурера, результаты выборов президента на полуострове подтвердили выбор крымчан в пользу России, сделанный четыре года назад на референдуме.

Наблюдатель из Малайзии Селвараж Несхан

О прозрачности выборов и высокой явке рассказал наблюдатель из Малайзии Селваража Несхан. «Видно, как много людей было задействовано в подготовке и проведении выборов президента России, много людей голосует. Я лично убедился в том, что всё проходит прозрачно», – поделился он своими впечатлениями.

Делегат из Афганистана Эхлас Тамим Мохаммад тоже сообщил об отсутствии каких бы то ни было нарушений. «Мы видим, что всё прозрачно и открыто. Мы свободно можем наблюдать за тем, как проходит данный процесс, как люди тайно голосуют в кабинах, потом отправляют бюллетени в специальную машину», – отметил он.

Наблюдатель с Украины Татьяна Меле

Прозрачность и хорошую организацию выборов президента на территории Крыма подтвердил финский наблюдатель, правозащитник Йохан Бекман. «Выборы были максимально прозрачными и хорошо организованными, никаких нарушений мы здесь не видели, а видели настоящую демократию. Нам кажется, что Крым является самым демократичным регионом», – заявил правозащитник.

Положительную оценку выборам дал наблюдатель из США Гилберт Доктороу. «Впечатлили профессионализм и спокойствие, всё шло без скандалов и манифестаций. Полная прозрачность техники выборов. И я вас поздравляю с этим», – сказал американский профессор.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков Ялты

Представитель Италии Марко Марсили заверил, что работе международных наблюдателей никто не препятствовал и они имели возможность свободно следить за избирательным процессом на любых участках. Итальянец особо подчеркнул, что наблюдатели убедились в соблюдении прав национальных меньшинств в Крыму. «В процессе голосования ни одно национальное общество не было ущемлено. В Крыму три государственных языка и каждый имел возможность ознакомиться с правилами заполнения на родном языке», – отметил Марко Марсили.

Иностранные наблюдатели на пресс-конференции по итогам выборов

Хорошую атмосферу и отсутствие нарушений на выборах в Крыму констатировал муниципальный депутат из французской провинции Прованс Юбер Файяр. «Атмосфера очень доброжелательная. Никаких нарушений… Процесс абсолютно нормальный и демократичный», – сообщил французский наблюдатель журналистам в день голосования.