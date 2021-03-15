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Наблюдателей ПАСЕ пригласили на выборы в Госдуму

15 марта 2021, 20:45  •  78 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил наблюдателей ПАСЕ на выборы в Госдуму, которые пройдут в России в сентябре. Об этом он рассказал журналистам пула по итогам встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом.
«Мы говорили о необходимости исключить из диалога двойные стандарты, необходимости уважения к выбору наших стран. Со своей стороны я предложил направить депутатов ПАСЕ на выборы Госдумы в качестве наблюдателей, — сообщил Вячеслав Володин, отметив, что его предложение было принято.
По его словам, на встрече также были затронуты вопросы, которые беспокоят сегодня общество. Например, о том, что странам необходимо объединить усилия в борьбе с пандемией COVID-19. С этой целью спикер ГД предложил провести по этой теме комитет ПАСЕ.
«Он может пройти в ближайшее время, в ближайшие месяцы», — уточнил Володин.
Вместе с тем он не исключил, что, если ПАСЕ не будет настроена на конструктивный диалог, Россия всегда готова дать на это ответ.
Ранее 15 марта сообщалось, что глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс 15–16 марта посетит Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, главой российской делегации в ПАСЕ Петром Толстым и ее участниками, а также с представителями общественных организаций.
1 марта в российском МИДе подтвердили готовность России работать в Совете Европы. 28 февраля постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский отметил, что Россия с момента вступления в Совет Европы нацелена на активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом.
Основанием для возможного исключения России из Совета Европы эксперты считают отказ от выполнения требования Европейского суда по правам человека, который 17 февраля потребовал от РФ освободить блогера Алексея Навального из-под стражи, согласно правилу 39 регламента суда.
В Минюсте России исключили возможность освобождения осужденного по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

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