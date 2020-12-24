Набивают себе цену: раскрыты мотивы США по борьбе с "Северным потоком – 2"

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На самом деле, никто не собирается всерьез препятствовать реализации проекта

Пока еще американский лидер Дональд Трамп продолжает ввести тонкую игру вокруг российского газопровода "Северный поток – 2". Несмотря на то, что строительство практически завершено, Вашингтон все еще не отказался от воинственной риторики. Впрочем, дальше слов дело так и не пойдет. В этом убежден известный экономист Сергей Пикин.



Эксперт напомнил, что вскоре Трамп покинет Белый дом. В такой ситуации говорить о каких-то новых рестрикциях достаточно странно. Однако подобные разговоры не утихают. Экономист считает, что таким способом американские политики набивают себе цену и стараются повысить свою значимость на международной арене.

Пикин отметил, что в США прекрасно понимают: реально препятствовать СП-2 – себе дороже. Санкции против такой крупной страны и масштабного проекта, несомненно, отразятся и на других государствах, что затронет всю мировую экономику.

В беседе с изданием Baltnews специалист предсказал, что новый президент Джо Байден, с высокой долей вероятности, смягчит риторику в отношении российского газопровода.

Ранее в Кремле оценили последствия "смертельных" санкций США для "Северного потока-2". Российские власти считают, что новые меры все же могут повлиять на реализацию проекта.