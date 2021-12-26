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Набиуллиной и Силуанову пора нервничать. Тайные сигналы в ответах Путина
26 декабря 2021, 14:30 • 43 • Политика
Президент, отвечая на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции, затронул широкий спектр вопросов, как в экономике, так и в политике. Сенсаций не было, зато мы снова увидели твёрдость его позиций по самым главным темам. И, как считает гость в студии Царьграда Михаил Хазин, ряду чиновников следует начать нервничать. Оппонирует Хазину политолог Георгий Бовт.
Не секрет, что президент России Владимир Путин не боится острых вопросов – на каждой пресс-конференции или прямой линии их задают немало. Так и в этот раз: ответы главы государства были точными, нередко – очень подробными, а в некоторые моменты – даже резкими.
Путин умело парирует вопросы западных журналистов
Суть проблем, которые обозначил в ходе пресс-конференции глава государства, в программе "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько обсудил с экономистом Михаилом Хазиным и политологом Георгием Бовтом.
Юрий Пронько: Давайте обменяемся своими впечатлениями. Всё-таки четыре часа, разные темы, разные вопросы, спокойные и размеренные ответы…
Георгий Бовт: Периодически эмоции возрастали, когда Путин говорил о тех проблемах, которые его действительно заводят. Конечно, это Украина и отношения с Западом в целом. Если говорить о внутренней политике, то это закон об иностранных агентах. Про Навального он вообще не стал разговаривать.
Мне кажется, что он испытывает даже личную неприязнь к нынешнему украинскому руководству, которое всё время врёт, обманывает и не желает выполнять Минские соглашения.
– На ваш взгляд, в целом пресс-конференция удалась? Были вопросы, которые так и повисли в воздухе, то есть ответов на них мы не получили? Или все акценты были расставлены, и страна услышала взгляд главы государства по всем проблемам?
Г.Б.: Ну, как это пресс-конференция могла не удаться? Это мероприятие уже проходит в 17-й раз, тут всё выверено, и даже тем, кто сидел в зале, не надо было заранее ничего формулировать, они знают, что можно спрашивать, а что нельзя.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Что касается внутренней или социальной политики, то она делится обычно на две части – это бесплатная "раздача слонов" отдельным регионам, решение каких-то частных проблем, которое зависит в нашей стране почему-то от одного человека.
И отмечу несколько макроэкономических высказываний. Это прежде всего решительная поддержка главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и её политики, это обещание индексации пенсий выше того, что прописано в принятом уже бюджете, – и это довольно странно, чего же ждали?
Кроме того, он фактически зарубил проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, на которую ухлопали кучу денег, но это ускорило бы на час-полтора достижение цели.
В сторону Запада – жёстко, об экономической ситуации – уклончиво
– И, кстати, он привёл пример Китая – убыточность тех проектов, которые в Поднебесной реализовались.
Михаил Леонидович, каково ваше мнение?
Михаил Хазин: Это было очень спокойное выступление. И я бы отметил три вещи. Первое – как всегда, народ требует от царя-батюшки, чтобы он что-нибудь дал. Эта тема не очень интересна, она повторяется из года в год и актуальности не представляет.
И, наконец, третье – чрезвычайно аккуратное, я бы даже сказал, уклончивое описание экономической ситуации. Были такие темы, в которых правительство критиковалось. В частности – в индексации пенсий. Если правительство ведёт правильную политику и говорит правду об инфляции, то индексировать ничего не надо. А Путин косвенным образом говорит правительству: вы мне врали, и я это знаю.
– Георгий Бовт увидел однозначную поддержку политики Набиуллиной, когда президент сказал: "Она независима, я не вмешиваюсь". И тут же добавил: "Я знаю, как её критикуют", но при этом он её работу положительно оценивает. А вы считаете иначе?
М.Х.: Георгий Бовт представляет либеральную элитную часть, которую олицетворяет Набиуллина. Его задача такая: защищать Набиуллину. Он этим и занимается.
– Георгий, вы защищаете Эльвиру Сахипзадовну? Вот так неприкрыто?
Г.Б.: Я обычно избегаю давать оценки собеседникам. Поэтому и не буду отвечать на выпады Хазина. Пусть он останется при своём мнении.
Вопрос о QR-кодах не прозвучал... Почему?
– Здесь есть момент: про вакцинацию спросили, про войну спросили, про демографию спросили, про Украину, про Запад. Спасибо пензенской журналистке, которая подняла вопрос индексации пенсий. Но почему, на ваш взгляд, не прозвучал вопрос о QR-кодах? Это тема, которая поставила на уши всю страну, которая страну разделила. Но вопрос об этом не прозвучал. Почему?
Г.Б.: Потому что Путин не хочет ассоциироваться с этим неприятным законодательством, но он не хочет и правительство подставлять, которое законопроект о QR-кодах предложило.
Во всём остальном, конечно, мнение глубинного народа будет услышано, и ничего такого нам не грозит.
– Михаил, ваш взгляд?
М.Х.: Я бы сказал, что цифровая группировка спит и видит, чтобы протащить эти QR-коды, – это бизнес, ничего личного. Но я думаю, что в этой ситуации Путин всё равно бы ничего не сказал.
Такой вопрос был бы бессмысленным. Президент мог бы ответить: в одном варианте отклонили, во втором – давайте посмотрим, что доработают. У него сейчас есть возможность уйти от ответа на достаточно неудобные вопросы. Я думаю, что поэтому-то его и не задали, что смысла в этом нет.
Пора сказать "до свиданья" Набиуллиной и Силуанову. Иначе роста не будет
– Во всей этой истории есть экономический момент. Если послушать правительство, если послушать президента, то макроэкономической стабилизации, конечно, нет, макропоказатели по инфляции говорят об обратном, а цифры совершенно не те, которые представляет Росстат.
На мой взгляд, рассуждения о повышении уровня благосостояния, о повышении и росте экономики вызывают в обществе раздражение. Однако эти рассуждения постоянно транслируются. Что меня смутило – это постоянный отсыл и сравнение с иными странами. Мне важно, чтобы росло благосостояние наших домохозяйств, чтобы наши граждане ощущали рост реально располагаемых доходов в своём кошельке. Всё это – самообман?
Г.Б.: Я с вами полностью согласен. Дело в том, что и Путин часто прибегает к сравнениям из серии "а у них там негров линчуют", и официальная пропаганда построена ровно таким же образом: есть страны, где всё ещё хуже, чем у нас.
Зато делается акцент на том, что у нас растёт Фонд национального благосостояния и совершенно офигительный профицит бюджета уже который год.
– Мне как экономисту и журналисту непонятен профицит бюджета. Чем гордиться? Полуторатриллионным профицитом? Нормальная ситуация – когда у тебя контролируемый дефицит, а здесь почему-то выставили телегу впереди лошади. Как вы это прокомментируете, Михаил Леонидович? В этой части – либо сравнение с другими странами, либо уклончивые ответы.
М.Х.: Мы с вами открыты для мировой экономики. Это наша старая модель, которую олицетворяют Набиуллина и Силуанов. Если мы живём в рамках старой модели, мы должны сравнивать с другими странами, потому что мы живём в открытом мире. Мы сами себе запретили улучшать ситуацию относительно внешнего мира.
Мне кажется, что идеологи этого "открытого государства" в лице Набиуллиной и Силуанова должны занервничать после слов Путина. Поэтому интерпретация очень сложная. Если мы хотим продолжать, то нам надо сказать: да, мы будем расти или падать вместе со всеми, но у нас дела чуть лучше, чем вот у этих и у тех.
– А вы можете объяснить, почему у нас, с одной стороны, есть секвестр социальных расходов и по статье "Здравоохранение", а с другой – столь масштабный профицит?
М.Х.: Я повторюсь: если мы живём в рамках либеральной гайдаровской экономической модели, то это нормально.
– А зачем?
М.Х.: Я могу объяснить – зачем. Вы не можете вкладывать в экономику денег больше, чем объём вашей валютной подушки. Потому что как только деньги попадают в экономику, либеральные банки их тут же хватают, конвертируют в доллары и вывозят из страны. Какой смысл? Лучше пусть это делает правительство, потому что в таком случае эти доллары будут находиться в руках у правительства.
Путин несколько раз намекал, что он эту ситуацию понимает. Будет ли он в 2022 году делать выводы – посмотрим.
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