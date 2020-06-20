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Набиуллина вставляет палки в колёса Грефу с его комиссиями: ЦБ хочет новых полномочий
20 июня 2020, 00:00 • 66 • Политика
Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина вставляет палки в колёса главе Сбербанка Герману Грефу с его комиссиями. ЦБ выступил против новых ограничений и лимитов по переводу средств внутри сети. Теперь регулятор хочет новых полномочий, чтобы взять ситуацию под свой контроль.
Центробанк выступает против новых комиссий и лимитов по внутрибанковским переводам для жителей РФ, передал ТАСС пресс-центр регулятора.
Напомним, с 14 июня в России был отменён "банковский роуминг", предусматривавший комиссию за перевод клиентам, счета которых зарегистрированы в других регионах.
В ЦБ заметили, что некоторые кредитные организации ввели новые ограничения, которые вновь частично лишили людей возможности свободно переводить средства внутри сети.
В связи с этим регулятор планирует обратиться в Государственную думу, чтобы поставить вопрос о предоставлении ему дополнительных полномочий. В частности, ЦБ рассчитывает получить возможность установить предельные величины данных комиссий.
Напомним, Сбербанк ранее установил комиссию на перевод средств внутри сети через банкоматы. Новый порядок вступил в силу со 2 июня.
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