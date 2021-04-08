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Набиуллина удивила новым заявлением. Делягин остался в недоумении: "Я не психиатр, но…"

08 апреля 2021, 21:20  •  88 • Политика
Эльвира Набиуллина удивила новым заявлением. Она выступила за отмену регулирования цен на продукты питания. Михаил Делягин остался в недоумении: "Я не психиатр, но…".
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила за отмену регулирования цен на продукты питания, отметил ведущий "Первого русского" Никита Комаров в программе "Царьград. Главное".
Он напомнил, что в середине марта руководитель Центробанка также призывала правительство отменить льготные программы поддержки экономики, которые буквально спасли нашу страну в период кризиса.
На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства, - высказалась Набиуллина.
Ведущий Царьграда отметил, что разработка программ по сдерживанию роста цен шла под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Эти меры оперативно внедрял и глава Минэкономразвития Максим Решетников, и с этой задачей он, надо признать, справился, добавил Комаров. Так, регулирование цен и ограничение экспорта помогли предотвратить дальнейший рост стоимости продуктов питания.
В это же время на мировом рынке рост цен на продовольствие продолжился. Если не регулировать ситуацию, то она может обернуться катастрофой. Поэтому необходимо ждать следующего урожая, смотреть цифры, определять, сколько будет достаточно для внутреннего потребления и сколько мы сможем вывезти, отметил ведущий "Первого русского".
Если есть риски бесконтрольного вывоза, нужно устанавливать квоты и демпферы. Собственно говоря, правительство именно так и сделало, но Набиуллина вдруг выступает против.
А потом ещё говорят, что у нас нет противостояния между государственниками и либералами. Просто одни заботятся об экономике России, ставят в первую очередь на интересы наших граждан, а другим важнее свободный рынок, свободное перемещение капитала и так называемое рыночное образование. Это самое настоящее сектантство, когда в любой ситуации идёт апелляция к рынку, - считает Комаров.
Ситуацию также оценил экономист Михаил Делягин. В эфире программы он обратил внимание, что предложенная главой ЦБ стратегия может привести к росту стоимости продовольствия.
Если сейчас отменить регулирование, то цены пойдут вниз, что ли? Я не психиатр, но могу сказать только одно: не психиатр комментировать действия человека, который руководит всей финансовой системой нашей страны и оказывает на неё определяющее воздействие, не может, - считает эксперт.

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