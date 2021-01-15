Набиуллина "наехала" на экосистему Грефа: "Я нигде в мире такого не нашла"

На Гайдаровском форуме глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила регулирование экосистем ключевой задачей своего ведомства на ближайшее время. Выпад в сторону главы Сбера Германа Грефа прокомментировал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

Речь идёт о заявлениях главы ЦБ по поводу экосистемы, которая сформировалась вокруг Сбера. Набиуллина заявила, что России требуется законодательство, которое бы регулировало данную сферу. В частности, глава ЦБ упомянула проблему дискриминационного доступа к экосистеме и защиту персональных данных внутри и вне её.

Я нигде в мире не нашла, когда экосистема формируется вокруг крупного банка, это тоже для нас особый вызов,

- сказала Набиуллина на Гайдаровском форуме.

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько увидел в этом продолжение борьбы между главой ЦБ и главой Сбера за финансовое влияние.

Э. Набиуллина на Гайдаровском форуме вновь "наехала" на Г. Грефа,

- написал Пронько в своём Telegram-канале.

Напомним, что Набиуллина уже не раз выражала своё недовольство экосистемой Грефа. Главная претензия заключается в том, что Сбер всё меньше становится похож на банк, что выводит его из подчинения главному финансовому регулятору.