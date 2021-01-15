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Набиуллина "наехала" на экосистему Грефа: "Я нигде в мире такого не нашла"
15 января 2021, 20:40 • 24 • Политика
Глава Банка России назвала регулирование экосистем ключевой задачей на ближайшее время. "Набиуллина на Гайдаровском форуме вновь "наехала" на Грефа", - прокомментировал выпад Пронько.
На Гайдаровском форуме глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила регулирование экосистем ключевой задачей своего ведомства на ближайшее время. Выпад в сторону главы Сбера Германа Грефа прокомментировал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Речь идёт о заявлениях главы ЦБ по поводу экосистемы, которая сформировалась вокруг Сбера. Набиуллина заявила, что России требуется законодательство, которое бы регулировало данную сферу. В частности, глава ЦБ упомянула проблему дискриминационного доступа к экосистеме и защиту персональных данных внутри и вне её.
- сказала Набиуллина на Гайдаровском форуме.
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько увидел в этом продолжение борьбы между главой ЦБ и главой Сбера за финансовое влияние.
- написал Пронько в своём Telegram-канале.
Напомним, что Набиуллина уже не раз выражала своё недовольство экосистемой Грефа. Главная претензия заключается в том, что Сбер всё меньше становится похож на банк, что выводит его из подчинения главному финансовому регулятору.
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