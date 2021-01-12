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Набиуллина пытается загнать Грефа "в стойло". Но Сбер вышел на войну за комиссии граждан

12 января 2021, 22:05  •  93 • Политика
Эльвира Набиуллина пытается загнать Германа Грефа "в стойло". Но Сбер вышел на войну за комиссии граждан. Так, банковский рынок "усомнился в необходимости внедрения цифровой валюты в России", которое продвигает ЦБ.
Обозначилось жёсткое противостояние между ЦБ и российскими банкирами, которые через свои лоббистские организации выступили против инициативы регулятора в части введения цифрового рубля, отметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
12 января многие СМИ распространили материалы, где сообщается о том, что, дескать, "рынок усомнился в необходимости внедрения цифровой валюты в России".
Главная претензия профучастников - это вероятность прямого выхода на финансовый рынок самого ЦБ, который тем самым, по их мнению, будет конкурировать с коммерческими банками.
Против цифрового рубля выступает и команда главы Сбера Германа Грефа. Там уже заявили, что проект регулятора приведёт к оттоку из банков до 4 трлн рублей, спровоцирует дефицит ликвидности и рост кредитных ставок примерно на 0,5 п. п.
Экономический обозреватель Олег Богданов пояснил, что если сейчас нам приходится при каждой оплате или переводе заходить в банковское приложение, то с введением цифровой валюты можно будет установить специальный сервис ЦБ, то есть создать свой электронный кошелёк и совершать любые операции, не обращаясь к коммерческим кредитным организациям.
Соответственно, если это происходит, если это начинает набирать обороты и пользуется популярностью у населения, тогда необходимость в банковских услугах с точки зрения оператора отпадает. Соответственно, банки теряют комиссию и комиссионный доход. И это очень серьёзно бьёт по их прибыли, - подчеркнул эксперт.
Если убрать пафос, а к проекту ЦБ действительно есть существенные вопросы, то очевидным становится другое - "прокладки", а именно ростовщики таковыми и являются, реально напряглись и испугались одного из вариантов цифрового рубля, где их почти нет, отметил ведущий.
Точнее, банкиры в лучшем случае станут операторами между кошельком гражданина, который ему откроет ЦБ, и эмитентом (самим ЦБ). Очевидно, что "рынок усомнился", потому что этот рынок "прокладок" если не полностью, то весьма существенно исчезнет, добавил Пронько.
Сможет ли глава ЦБ Эльвира Набиуллина через цифровой рубль поставить банкиров "в стойло"? Покажет 2021 год, - подытожил он.

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