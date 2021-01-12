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Набиуллина пытается загнать Грефа "в стойло". Но Сбер вышел на войну за комиссии граждан
12 января 2021, 22:05 • 93 • Политика
Эльвира Набиуллина пытается загнать Германа Грефа "в стойло". Но Сбер вышел на войну за комиссии граждан. Так, банковский рынок "усомнился в необходимости внедрения цифровой валюты в России", которое продвигает ЦБ.
Обозначилось жёсткое противостояние между ЦБ и российскими банкирами, которые через свои лоббистские организации выступили против инициативы регулятора в части введения цифрового рубля, отметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
12 января многие СМИ распространили материалы, где сообщается о том, что, дескать, "рынок усомнился в необходимости внедрения цифровой валюты в России".
Главная претензия профучастников - это вероятность прямого выхода на финансовый рынок самого ЦБ, который тем самым, по их мнению, будет конкурировать с коммерческими банками.
Против цифрового рубля выступает и команда главы Сбера Германа Грефа. Там уже заявили, что проект регулятора приведёт к оттоку из банков до 4 трлн рублей, спровоцирует дефицит ликвидности и рост кредитных ставок примерно на 0,5 п. п.
Экономический обозреватель Олег Богданов пояснил, что если сейчас нам приходится при каждой оплате или переводе заходить в банковское приложение, то с введением цифровой валюты можно будет установить специальный сервис ЦБ, то есть создать свой электронный кошелёк и совершать любые операции, не обращаясь к коммерческим кредитным организациям.
Если убрать пафос, а к проекту ЦБ действительно есть существенные вопросы, то очевидным становится другое - "прокладки", а именно ростовщики таковыми и являются, реально напряглись и испугались одного из вариантов цифрового рубля, где их почти нет, отметил ведущий.
Точнее, банкиры в лучшем случае станут операторами между кошельком гражданина, который ему откроет ЦБ, и эмитентом (самим ЦБ). Очевидно, что "рынок усомнился", потому что этот рынок "прокладок" если не полностью, то весьма существенно исчезнет, добавил Пронько.
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