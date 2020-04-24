Набиуллина пугает граждан России "взрывом" инфляции: "Я напомню 1990-е годы"

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что выдача специальных пособий по коронавирусу гражданам страны приведёт к "взрыву" инфляции. Об этом руководительница главного финансового регулятора страны заявила во время онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Речь идёт об инициативе выплатить гражданам России, находящимся на самоизоляции и испытывающим в связи с этим денежные трудности, специальное пособие. Данное предложение вызвало жёсткое неприятие со стороны финансового блока.

Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведёт? Я напомню 1990-е годы. Это приведёт к "взрыву" инфляции", - заявила Набиуллина.

Она добавила, что и так существуют риски значительного отклонения от цели инфляции в 4% к 2021 году, а также в среднесрочной перспективе.

Напомним также, что сегодня впервые с октября прошлого года ЦБ снизил ключевую ставку по кредитам. Она опустилась до уровня 5,5% годовых.