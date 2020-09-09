Набиуллина призналась: ЦБ осознанно выбрал высокую инфляцию

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что цели по инфляции в России выше, чем в других странах, но всё равно выступила за их сохранение. Заявление прозвучало в ходе Московского финансового форума.

По словам Набиуллиной, изменение целей по инфляции - это верный способ снизить доверие к денежно-кредитной политике. Глава ЦБ отметила, что нынешняя политика по инфляции работает уже пять лет и менять её главный финансовый регулятор пока не намерен.

"Мы цель выбирали осознанно. 4% - выше, чем во многих других странах, потому что у нас структура экономики другая, структура цен другая, большая неоднородность между регионами, отраслями", - сказала Набиуллина.

Также она добавила, что денежно-кредитная политика действует с задержкой. Поэтому цель по инфляции не надо так быстро менять.