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Набиуллина признала: За 1,5 года пандемии жильё подорожало больше, чем за 7 лет
22 сентября 2021, 20:35 • 78 • Политика
Набиуллина заявила о подорожании квадратного метра жилья на 39% с начала пандемии. Это больше, чем за семь лет начиная с 2013 года.
Стоимость квадратного метра жилья в России побила семилетний рекорд, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. С начала пандемии цена выросла на 39%, сказала руководитель регулятора на выступлении в Совете Федерации.
Набиуллина отметила, что с начала 2013 года по 2020 год стоимость квадратного метра жилья выросла на 33%. А всего за полтора года пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 рост составил 39%.
- отметила глава ЦБ.
В росте стоимости жилья винят запущенную весной прошлого года программу льготной ипотеки под 6,5% и снижение ключевой ставки по кредитам, а также ажиотажный спрос на кредиты в сочетании с низким предложением. В связи с этим это правительство ужесточило условия программы. Был установлен единый лимит ипотечного кредита - 3 миллиона рублей.
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