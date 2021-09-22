Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
Главная / Политика

Набиуллина признала: За 1,5 года пандемии жильё подорожало больше, чем за 7 лет

22 сентября 2021, 20:35  •  78 • Политика
Набиуллина заявила о подорожании квадратного метра жилья на 39% с начала пандемии. Это больше, чем за семь лет начиная с 2013 года.
Стоимость квадратного метра жилья в России побила семилетний рекорд, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. С начала пандемии цена выросла на 39%, сказала руководитель регулятора на выступлении в Совете Федерации.
Набиуллина отметила, что с начала 2013 года по 2020 год стоимость квадратного метра жилья выросла на 33%. А всего за полтора года пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 рост составил 39%.
Конечно, когда рост цен на жильё идёт, какая бы ставка по ипотеке ни была, людям нужно взять большую стоимость кредита,
- отметила глава ЦБ.
В росте стоимости жилья винят запущенную весной прошлого года программу льготной ипотеки под 6,5% и снижение ключевой ставки по кредитам, а также ажиотажный спрос на кредиты в сочетании с низким предложением. В связи с этим это правительство ужесточило условия программы. Был установлен единый лимит ипотечного кредита - 3 миллиона рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





78
Источник
Похожие новости
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
22 сентября 2021, 09:35
"Вытеснят нас": Россия допустила грубую ошибку с Эрдоганом
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар"
22 сентября 2021, 03:10
Конкурента Зеленского выдавливают: Политолог прояснил ситуацию со вторым сроком президента Украины
22 сентября 2021, 10:30
Зеленский напросился на консультации по русскому газу
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 сентября 2021, 05:00
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло&quo...
22 сентября 2021, 09:35
"Вытеснят нас": Россия допустила грубую ошибку с Эрдоганом
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2021, 19:25
Мэр Парижа высказалась о встрече с Тихановской
19 сентября 2021, 00:55
"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США
16 сентября 2021, 17:55
Австралия отомстила Франции за Россию. Радоваться нечему, на пороге большая война
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
18 сентября 2021, 15:45
"Украинская Федеративная Республика": Незалежная распадется и сменит название – сенатор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.