Набиуллина признала: За 1,5 года пандемии жильё подорожало больше, чем за 7 лет

Набиуллина заявила о подорожании квадратного метра жилья на 39% с начала пандемии. Это больше, чем за семь лет начиная с 2013 года.

Стоимость квадратного метра жилья в России побила семилетний рекорд, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. С начала пандемии цена выросла на 39%, сказала руководитель регулятора на выступлении в Совете Федерации.

Набиуллина отметила, что с начала 2013 года по 2020 год стоимость квадратного метра жилья выросла на 33%. А всего за полтора года пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 рост составил 39%.

Конечно, когда рост цен на жильё идёт, какая бы ставка по ипотеке ни была, людям нужно взять большую стоимость кредита,

- отметила глава ЦБ.

В росте стоимости жилья винят запущенную весной прошлого года программу льготной ипотеки под 6,5% и снижение ключевой ставки по кредитам, а также ажиотажный спрос на кредиты в сочетании с низким предложением. В связи с этим это правительство ужесточило условия программы. Был установлен единый лимит ипотечного кредита - 3 миллиона рублей.