Набиуллина пожаловалась Путину: У банкиров возможности не совпали с желаниями

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, докладывая президенту о переходе на новые принципы финансирования строительного сектора, признала, что процесс идет «не без проблем». Сегодня введенные в России новые схемы покупки квартир в новостройках через эскроу-счет и проектное финансирование имеют право использовать 95 банков, но энтузиазма у них это не вызывает.

- Они имеют право, но не все из них хотят, - развела руками Набиуллина. - К сожалению, хотят 39 банков. Ни у банков, ни у застройщиков нет опыта работы по новой схеме, потому что 80 процентов застройщиков не пользовались до этого кредитами банков – им нужно учиться.

Глава ЦБ пожаловалась, что наибольшие проблемы - в малых городах, где банки отказывают застройщикам в кредитах: слишком большие затраты на инфраструктуру. Никто не хочет брать на себя строительство рядом с домами детсадов, школ и дорог.

- Местные власти должны подключаться, потому что инфраструктура, прежде всего социальная – это их забота, - заявил Владимир Путин.

- А иначе это проект делается нерентабельным и для банков, - согласилась Набиуллина.

- Абсолютно верно. Я вас прошу внимательно за этим наблюдать. Очень важно своевременно скоординировать эту работу: банк с одной стороны, застройщик со второй, местные власти, которые должны поработать над инфраструктурой, региональные должны поддержать, - поручил президент. - Нужно поддержать регионы финансовой обеспеченностью для всех этих вопросов, если у них самих силёнок не хватает.

СПРАВКА КП

С чем едят эскроу-счет

Для того, что бы в России больше не было обманутых дольщиков (которые вложили свои деньги в покупку квартир на этапе строительства, а компания-застройщик разорилась или с этими деньгами сбежала), решено изменить саму схему продажи новостроек. Теперь застройщик берет деньги не напрямую у покупателей квартир, а в банке. И покупатели несут деньги в банк. То есть, оператором финансирования строительства и продажи квартир становится банк, а не застройщик. Сбежать с деньгами теперь строительная компания не может. А если разорится, банк нанимает другую компанию для завершения стройки.

Побочным эффектом эскроу-счетов прогнозируется небольшой рост цен на квартиры за счет услуг банка. Но это фактически - плата за надежность