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Набиуллина получила усиление во власти? Мишустин бросил вызов усмешкой

03 ноября 2021, 11:40  •  44 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин с усмешкой бросил вызов экс-ректору ВШЭ Ярославу Кузьминову, супругу главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, предложив тому возглавить экспертный совет при правительстве. "Задача непростая", - заметил при этом премьер.
Судя по сегодняшнему назначению в экспертный совет при правительстве России, глава Центробанка Эльвира Набиуллина может получить усиление во власти. Дело в том, что на пост главы совета назначен её супруг, экс-ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Новость допоняется.

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