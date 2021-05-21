Набиуллина отдала крупный русский актив в руки иностранцев: "Одним росчерком пера"

Эльвира Набиуллина отдала крупный русский актив в руки иностранцев, заметил Никита Комаров: "Одним росчерком пера". Речь о большом пакете обыкновенных акций госбанка "ВТБ".

На днях с молотка ушёл достаточно крупный пакет обыкновенных акций госбанка "ВТБ" - всего более 9%, отметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".

По текущим котировкам это порядка 55 млрд рублей: "То есть актив очень даже неплохой". Ранее - "в один прекрасный момент" - практически 15% ВТБ оказались в руках банка "Открытие". Чуть позже последний был санирован, то есть перешёл под контроль ЦБ, и передал пакет в 9% обыкновенных акций ВТБ на баланс банка непрофильных активов "Траст", который также контролируется регулятором.

В результате всех этих схем оказалось, что мало кому известный "Траст", финансовое положение которого, мягко говоря, оставляет желать лучшего, стал крупнейшим миноритарным акционером второго по величине банка России, подчеркнул ведущий "Первого русского".

И вот глава ЦБ Эльвира Набиуллина посчитала, что пора очистить "Траст" от этого актива. Было объявлено о продаже пакета в 9% обыкновенных акций ВТБ на открытом рынке в Лондоне. Книга заявок была покрыта быстро, и в результате всего этого действия половина ушла иностранным покупателям.