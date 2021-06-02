Набиуллина назвала резерв России, способный спасти от санкций США

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказал о том, что вероятность введения санкций США против России является риском для Москвы.

Возможность введения санкций против России со стороны США является "постоянным риском" для Москвы, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью CNBC.

Но резервы России достаточно велики, чтобы выдержать все риски, также считает глава регулятора.

Она рассказала, что США на протяжении многих лет вводил санкции против России по разным причинам. "Вот почему наша денежно-кредитная политика, а также фискальная политика и вся макроэкономическая политика являются довольно консервативными",— отметила глава Банка России.

Напомним, новые санкции Соединенных штатов могут ввести против России из-за Алексея Навального.