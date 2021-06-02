Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
"Мы будем убивать ваших детей"
Главная / Политика

Набиуллина назвала резерв России, способный спасти от санкций США

02 июня 2021, 10:30  •  112 • Политика
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказал о том, что вероятность введения санкций США против России является риском для Москвы.
Возможность введения санкций против России со стороны США является "постоянным риском" для Москвы, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью CNBC.
Но резервы России достаточно велики, чтобы выдержать все риски, также считает глава регулятора.
Она рассказала, что США на протяжении многих лет вводил санкции против России по разным причинам. "Вот почему наша денежно-кредитная политика, а также фискальная политика и вся макроэкономическая политика являются довольно консервативными",— отметила глава Банка России.
Напомним, новые санкции Соединенных штатов могут ввести против России из-за Алексея Навального.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 03:10
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
02 июня 2021, 01:20
Судан объяснил пересмотр соглашения по базе России. Без США не обошлось
02 июня 2021, 03:10
Германия не дала разрешение на полёт двух рейсов из России
02 июня 2021, 06:50
Вашингтон назвал "жизненно важной" встречу Байдена с Путиным. Дело не в примирении
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июня 2021, 16:10
Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
31 мая 2021, 01:40
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
30 мая 2021, 05:30
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул или убили?
29 мая 2021, 06:35
Ультиматум для Зеленского: зачем США нужна Украина?
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
29 мая 2021, 19:25
В России выступили за признание независимости республик Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.