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Набиуллина: Инфляция - это налог на бедность. И она в России ещё надолго

31 июля 2021, 18:15  •  117 • Политика
Набиуллина считает, что инфляция в России будет долгосрочным явлением. "Как мы знаем, инфляция - это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего", - сказала глава ЦБ в интервью иностранному СМИ.
Инфляция в России будет долгосрочным явлением, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила, когда давала интервью британскому изданию Financial Times.
Набиуллина признала, что Россия с 90-х годов живёт при высокой инфляции, и что были лишь кратковременные периоды, когда уровень инфляции был более-менее низким. Она добавила, что когда условия были стабильнее - инфляционные ожидания были более сдержанными.
Но они реагируют на пандемию, цены растут,
- сказала глава ЦБ иностранному изданию.
Вместе с тем Набиуллина заявила, что Центробанк продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику и предпринимать усилия для борьбы с высокой инфляцией, чтобы улучшить жизнь граждан России.
Как мы знаем, инфляция - это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего,
- отметила Набиуллина.
Напомним, что согласно прогнозу ЦБ России инфляция в стране в 2021 году будет на уровне 5,7-6,2%. При этом за счёт жёсткой денежно-кредитной политики в ЦБ надеются снизить инфляцию в 2022 году до уровня 4-4,5%.

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