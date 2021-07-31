Набиуллина: Инфляция - это налог на бедность. И она в России ещё надолго

Набиуллина считает, что инфляция в России будет долгосрочным явлением. "Как мы знаем, инфляция - это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего", - сказала глава ЦБ в интервью иностранному СМИ.

Инфляция в России будет долгосрочным явлением, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила, когда давала интервью британскому изданию Financial Times.

Набиуллина признала, что Россия с 90-х годов живёт при высокой инфляции, и что были лишь кратковременные периоды, когда уровень инфляции был более-менее низким. Она добавила, что когда условия были стабильнее - инфляционные ожидания были более сдержанными.

Но они реагируют на пандемию, цены растут,

- сказала глава ЦБ иностранному изданию.

Вместе с тем Набиуллина заявила, что Центробанк продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику и предпринимать усилия для борьбы с высокой инфляцией, чтобы улучшить жизнь граждан России.

Как мы знаем, инфляция - это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего,

- отметила Набиуллина.

Напомним, что согласно прогнозу ЦБ России инфляция в стране в 2021 году будет на уровне 5,7-6,2%. При этом за счёт жёсткой денежно-кредитной политики в ЦБ надеются снизить инфляцию в 2022 году до уровня 4-4,5%.