Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла считает, что обвинения России в крушении Boeing MH17 следует прекратить. В Малайзии обеспокоены происходящим вокруг расследования, дело уже не рассматривается беспристрастно, а в Куала-Лумпуре хотелось бы иного.

"Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела", - заявил министр, отвечая на вопрос "Известий" в ходе саммите АСЕАН.

Что не нравится Малайзии

Министр напомнил, следователи так и не сделали окончательные выводы, однако так называемые западные партнеры открыто выступают с обвинениями в адрес России. Более того, они называют фамилии причастных, продолжил дипломат. Нежелание допускать малайзийских и российских специалистов в работу говорит о том, что Запад может что-то скрывать, добавил дипломат. К слову, он повторяет уже известный тезис премьер-министра страны Махатхира Мохамада, который оппонирует сказанному ранее госсекретарем США Майком Помпео. Последний потребовал от Москвы сдать всех подозреваемых по делу, сославшись на резолюцию Совбеза ООН 2166 от 2014 года.

"России пора прекратить свою ложь вокруг уничтожения MH17 и прекратить свою бессердечную кампанию дезинформации", - поддержал несколько недель назад Помпео спецпосланник по Украине Курт Волкер.

Премьер-министр Малайзии же был недоволен чрезмерной политизацией расследования крушения MH17. Вместо тщательной работы следователи упорно пытаются связать крушение с Россией, не имея прочной доказательной базы, говорил он.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракеты, подобные той, что сбила самолёт, производят в России, но ведь запустить её могла и Украина", - пожаловался политик.

А если крушение MH17 имеет совсем другие корни?

Как считает заслуженный пилот России и бывший лётный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник, возмущение Малайзии справедливо, ибо авиакатастрофа является политическим убийством невинных людей и результатом антироссийской провокации. Эксперт намекнул, что вновь обсуждаемая версия в СМИ о том, что трагедия MH-17 является итогом попытки покушения украинской стороны на президента России Владимира Путина, имеет право на жизнь.

"Если бы я мог рассказать, что я знаю, я бы вам стопроцентные доказательства предоставил, что было именно так. Но, извините, я подписку давал", - заявил он Царьграду.

Напомним, в день крушения Boeing самолёт российского лидера возвращался из Бразилии. Значительный отрезок маршрута пролегал на 330-м эшелоне, на высоте более 10 тысяч метров, с разницей в 40 минут с малайзийским авиалайнером. Однако в эту версию не верит Юрий Антипов, который напомнил, что "борт № 1" имел четыре двигателя, а у гражданского самолёта - только два. Поэтому их было трудно перепутать.

"Вот обсуждают цвета. Цвета не важны для того, чтобы, условно говоря, "Буком" с земли через облака бить по самолету. Цвета при этом не просматриваются. А вот то, что у Boeing 777 два огромных двигателя, а у нашего самолёта четыре двигателя - это всегда прекрасно видно. То есть поэтому спутать - это от лукавого. Тем более маршрут, если вы сопоставите, проходил совсем в другом месте", - рассказал он.

Была и версия о набитом трупами борте. Катастрофу называли не иначе, как "жертвоприношение пассажиров", а интернет-следователи - например, частный британский детектив, доказывали, что на самом деле МН17 никто вообще не сбивал, а в небе над востоком Украины специально был взорван тот самый пропавший самолёт рейса МН370, в котором находились мёртвые уже несколько месяцев пассажиры. По некоторым версиям, все они стали жертвами какого-то чудовищного эксперимента, и вот таким страшным образом в этой трагической истории решено было поставить точку.

Как бы там ни было, в МИД России заявили, что Москва готова оказывать содействие расследованию ССГ, но последняя все еще полагается на сфальсифицированные данные. А в это время множатся самые разные версии.

"Еще были высокоточные экспертизы, доказывающие сфальсифицированность видеоматериалов. А ведь именно на последние и полагается ССГ", - указали в ведомстве.