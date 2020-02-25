На земле всё видят и понимают: Лавров освежил память Турции по Идлибу

Турки несут потери, но идут в атаку

В Идлибе сохраняется напряжённая ситуация. Как сообщил военный источник, жертвами авиаудара по наблюдательному пункту ВС Турции в сирийской провинции стали 13 человек. Ещё несколько военных ранены, передаёт "РИА Новости".

Тем временем СМИ пишут, что в понедельник турки вместе с вооружённой протурецкой оппозицией предприняли атаку на позиции сирийской армии в Идлибе. По информации телеканала Al Arabia, между атакующими и правительственными войсками "идут ожесточённые столкновения".

Ранее стало известно, что после взаимных обстрелов между турками и сирийцами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале военной операции в Идлибе. Союзники Анкары после этого перешли в наступление, частично захватив города Кминас и Найраб.

В ударах по боевикам нет ничего необычного

Обстановка в Идлибе ужесточается, констатировал 24 февраля глава российской дипломатии Сергей Лавров. Министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином упомянул об ударах российских ВКС по позициям террористов.

По его словам, ничего необычного в том, что по боевикам в сирийской провинции Идлиб наносятся удары, нет.

В договорённостях, достигнутых между Москвой и Анкарой, нет пункта об отказе от ответного удара по террористам. Министр также освежил память Турции по ранее достигнутым соглашениям по сирийскому вопросу. Он подчеркнул, что в рамках соглашений турки должны были не только обеспечить отмежевание "вооружённой оппозиции" от исламистов, отвести тяжёлую технику от линии фронта без возможности в дальнейшем наносить удары по сирийской армии, объектам инфраструктуры, а также авиабазе Хмеймим, но также обеспечить нормальную работу двух автомобильных дорог - М-4 и М-5.

Однако, указал он, этого сделано не было. Ну а сама зона деэскалации стала источником конфликтов.

"Было видно, что зона деэскалации превращается в зону эскалации, потому что оттуда бандиты, которые ни от кого отмежёвываться не хотели, наносили удары по объектам за пределами зоны", - добавил он.

Сложившуюся ситуацию понимают и турецкие военные на земле, уверен Лавров. "Поэтому ничего неожиданного (в ударах российских ВКС) тут ни для кого не было", - подчеркнул он.

Новые обсуждения

На данный момент Москва и Анкара намерены провести очередную серию обсуждений по ситуации в САР. Как пояснил глава МИД РФ, потенциальным итогом этих обсуждений может стать договорённость о превращении Идлиба в реально действующую зону деэскалации, чтобы там не "хозяйничали террористы".

Ранее о возможных переговорах по Идлибу высказывался и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер Владимир Путин является сторонником такой встречи, но для неё нужно согласовать графики президентов России, Турции, Франции и Германии.

Впрочем, думать о том, что сирийский вопрос может как-то существенно сказаться на отношениях России и Турции, не стоит. Песков указал, что военные обеих стран находятся в постоянном контакте по Сирии, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы.

Например, 21 февраля состоялся телефонный разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков охарактеризовал тональность беседы как рабочую.