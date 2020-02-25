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На земле всё видят и понимают: Лавров освежил память Турции по Идлибу

25 февраля 2020, 01:09  •  88 • В мире
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что нет ничего необычного в том, что по террористам в сирийской провинции Идлиб наносятся удары. Он также указал, что по ранее достигнутым договорённостям Анкара должна была обеспечить отмежевание "вооружённой оппозиции" от исламистов, осуществить отвод тяжёлой техники от линии фронта. Однако этого не произошло. Россия может в рамках договорённостей отвечать на провокационные выходки со стороны боевиков. "Поэтому ничего неожиданного тут ни для кого не было, я уверен, что турецкие военные, которые работают на земле, всё прекрасно видят и понимают", - указал министр.

Турки несут потери, но идут в атаку

В Идлибе сохраняется напряжённая ситуация. Как сообщил военный источник, жертвами авиаудара по наблюдательному пункту ВС Турции в сирийской провинции стали 13 человек. Ещё несколько военных ранены, передаёт "РИА Новости".
Тем временем СМИ пишут, что в понедельник турки вместе с вооружённой протурецкой оппозицией предприняли атаку на позиции сирийской армии в Идлибе. По информации телеканала Al Arabia, между атакующими и правительственными войсками "идут ожесточённые столкновения".
Ранее стало известно, что после взаимных обстрелов между турками и сирийцами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале военной операции в Идлибе. Союзники Анкары после этого перешли в наступление, частично захватив города Кминас и Найраб.

В ударах по боевикам нет ничего необычного

Обстановка в Идлибе ужесточается, констатировал 24 февраля глава российской дипломатии Сергей Лавров. Министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином упомянул об ударах российских ВКС по позициям террористов.
По его словам, ничего необычного в том, что по боевикам в сирийской провинции Идлиб наносятся удары, нет.
В договорённостях, достигнутых между Москвой и Анкарой, нет пункта об отказе от ответного удара по террористам. Министр также освежил память Турции по ранее достигнутым соглашениям по сирийскому вопросу. Он подчеркнул, что в рамках соглашений турки должны были не только обеспечить отмежевание "вооружённой оппозиции" от исламистов, отвести тяжёлую технику от линии фронта без возможности в дальнейшем наносить удары по сирийской армии, объектам инфраструктуры, а также авиабазе Хмеймим, но также обеспечить нормальную работу двух автомобильных дорог - М-4 и М-5.
Однако, указал он, этого сделано не было. Ну а сама зона деэскалации стала источником конфликтов.
"Было видно, что зона деэскалации превращается в зону эскалации, потому что оттуда бандиты, которые ни от кого отмежёвываться не хотели, наносили удары по объектам за пределами зоны", - добавил он.
Сложившуюся ситуацию понимают и турецкие военные на земле, уверен Лавров. "Поэтому ничего неожиданного (в ударах российских ВКС) тут ни для кого не было", - подчеркнул он.

Новые обсуждения

На данный момент Москва и Анкара намерены провести очередную серию обсуждений по ситуации в САР. Как пояснил глава МИД РФ, потенциальным итогом этих обсуждений может стать договорённость о превращении Идлиба в реально действующую зону деэскалации, чтобы там не "хозяйничали террористы".
Ранее о возможных переговорах по Идлибу высказывался и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер Владимир Путин является сторонником такой встречи, но для неё нужно согласовать графики президентов России, Турции, Франции и Германии.
Впрочем, думать о том, что сирийский вопрос может как-то существенно сказаться на отношениях России и Турции, не стоит. Песков указал, что военные обеих стран находятся в постоянном контакте по Сирии, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы.
Например, 21 февраля состоялся телефонный разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков охарактеризовал тональность беседы как рабочую.

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