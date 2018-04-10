На земле, на воде, под водой: как Россия будет защищать Крымский мост от террористических угроз

Крымский мост и его инфраструктура находятся под полным контролем российских силовых ведомств. Спецподразделения готовы оперативно реагировать на любые террористические угрозы, включая те, которые исходят от украинской стороны. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ России Александр Бортников. По его словам, обстановка в районе остаётся напряжённой из-за намерений радикалов помешать запуску моста. В частности, с такими угрозами выступали националисты и сторонники «Меджлиса крымско-татарского народа»*. RT разбирался, как планируют обеспечивать безопасность в районе Керченского пролива.

Силовые структуры России полностью контролируют район Крымского моста и отслеживают любые возможные угрозы, в том числе террористические, которые исходят со стороны Украины. Об этом заявил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

«Силовыми структурами организован контроль обстановки в акватории Керченского пролива и в воздушном пространстве над ней. Их силы и средства подготовлены к согласованным действиям при возникновении угрозы террористических посягательств на возводимые объекты, в том числе со стороны приверженцев радикальных идеологий, а также спецслужб и националистических организаций Украины, вынашивающих намерение совершить диверсии на территории Крымского полуострова», — сказал он.

По словам Бортникова, защита моста является одним из приоритетов в совершенствовании общегосударственной системы противодействия терроризму.

Против диверсий

Реальность угроз для функционирования Крымского моста отмечают и эксперты, подчёркивая, что непростые отношения между Москвой и Киевом дают украинским радикалам повод для анонсирования своих подрывных акций. А с учётом того, что строящийся переход является ещё и стратегическим объектом, любые угрозы, даже брошенные вскользь, должны восприниматься со всей серьёзностью.

«Отбрасывать такие угрозы ни в коем случае нельзя, учитывая политическую подоплёку. Попытки (диверсий. — RT) могут быть совершены в самые разные периоды и самыми разными методами. И, естественно, есть соответствующие системы контроля доступа, обеспечивающие видеонаблюдение. Есть охранно-оперативные методы, которые позволяют выявить попытки несанкционированного воздействия с соответствующими последствиями для тех, кто пытается это организовать», — пояснил RT президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.

Сотрудник ФСБ во время учений

РИА Новости

© Макс Ветров

По его словам, безопасность обеспечивается сложным комплексом мер. Ситуация с Крымским мостом осложняется недружелюбными отношениями с соседним государством.

«В комплекс мер входят и воздушное, и водное пространства, и сама территория проезжей части моста, и контроль за проникновением во внутренние помещения моста — любое вмешательство в конструктивные элементы должно быть под контролем. Пока ситуация вокруг российско-украинских отношений, вокруг Крыма не стабилизируется, не войдёт в обычное русло, эта угроза остаётся», — добавил эксперт.

От блокады до взрывов

Стоит отметить, что представители Киева на разных уровнях заявляли о «вредности» проекта для их страны и подчёркивали, что этот вопрос они так не оставят. На этом фоне свою деятельность активизируют радикалы.

В частности, один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» Ленур Ислямов говорил, что намерен «сделать всё», чтобы не допустить налаживания транспортного сообщения по мосту через Керченский пролив. Так, по его словам, нужно будет организовать блокировку всех автомобилей и поездов, проезжающих по мосту, а также вводить санкции против людей, посещающих Крым.

Помимо этого, Ислямов допустил и более решительные меры по отношению к гостям полуострова, если санкции не возымеют действия. При этом он подчеркнул, что для блокады моста планируется применять «ненасильственные методы борьбы».

Более радикальным в своих взглядах оказался руководитель добровольческого батальона экстремистской группировки ОУН Николай Кохановский. В начале апреля он заявил, что между Россией и Украиной идёт война, поэтому он и его сторонники готовы использовать «методы партизанской борьбы», в том числе теракты.

«Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв?» — заявлял он в интервью изданию «Обозреватель».

На страницу галереи

Помимо этого, националист пригрозил постоянными атаками на российские дипломатические учреждения, причём даже на те, которые не находятся на территории Украины.

«Атаки на российское посольство не прекратятся, атаки на московские консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого так называемого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове», — сказал Кохановский.

Защита на всех уровнях

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что защита Крымского моста обеспечивается не только непосредственно на нём самом, но и на прилегающей к нему территории.

«Защита Крымского моста осуществляется не только на самом объекте, но и в нескольких километрах от него. Надо знать людей, которые склонны к таким преступлениям, которые готовятся к диверсиям на мосту. Надо обеспечить защиту не только на земле, но и на воде, и под водой. Поэтому нужны различные методы защиты — и разведывательные, и технические, и оптические, и радиолокационные», — рассказал он.

Ранее, в октябре 2017 года, директор Росгвардии Виктор Золотов заявлял, что в качестве одной из мер по обеспечению безопасности перехода будет создана морская бригада.

Тренировка боевых пловцов спецназа Росгвардии

© Национальная гвардия Российской Федерации

Помимо этого, в сентябре 2016 года СМИ сообщали, что в Росгвардии планируется создать отряд боевых аквалангистов, в задачи которого войдёт отражение атак диверсантов и поиск взрывчатки. Кроме того, боевые дайверы должны обезвреживать боеприпасы времён Великой Отечественной войны и отгонять от свай моста любителей подводного плавания.

Напомним, что открытие автомобильного движения по Крымскому мосту запланировано на май нынешнего года.



* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).