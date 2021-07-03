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На Зеленском появилось ещё одно "пятно позора"

03 июля 2021, 07:15  •  475 • Политика
На президенте Украины Владимире Зеленском появилось ещё одно "пятно позора", считает эксперт Владимир Оленченко. Это мнение он высказал в связи с принятием на Украине закона "О коренных народах Украины".
Коренными народами Украины Киев посчитал только крымчаков, караимов и крымских татар. Русских, поляков, венгров, молдаван, белорусов, евреев, румын, греков и представителей других национальностей украинские власти не упомянули.
В Незалежной вообще нет данных, сколько русских проживает на её территории. Перепись проводилась в 2001 году. В официальных результатах говорилось, что к русским себя причислили более 8,3 миллиона человек, то есть 17,2% граждан Украины.
Эксперты полагают, что эти цифры сильно занижены. Советник Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Вячеслав Елагин напомнил, что тогда независимые специалисты озвучивали совсем иные данные. В начале 2000-х на Украине проживало не менее 18 миллионов человек, считающих себя русскими, то есть 40% населения страны.
Россия заявила протест в Парламентскую ассамблею Совета Европы относительно принятого Верховной радой закона "О коренных народах Украины".
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал данный закон ангажированным и русофобским. По его мнению, его следует отправить на экспертизу.
"Однако он в скором времени будет подписан его инициатором и вступит в силу, став ещё одним пятном позора президента Зеленского", - приводит RT слова специалиста.
Оленченко предположил, что президент Украины опять выполнил волю зарубежных кураторов. Кроме того, закон наверняка понравится украинским радикалам, которые давят на власть с целью появления новых способов дискриминации русских.

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