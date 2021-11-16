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На Зеленского написали заявление о государственной измене
16 ноября 2021, 20:35 • 191 • Политика
Политик с гневом заявил, что главу государства нужно наказать по всей строгости закона
Экс-депутат Рады, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что подал в правоохранительные органы Украины заявление, в котором потребовал возбудить в отношении президента страны уголовное дело по статье "Государственная измена". Причиной негодования стали законодательные инициативы, отменившие действовавший ранее запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии.
Политик заявил, что два года назад парламент по инициативе "Слуг народа" изменил некоторые положения в законодательстве Украины, позволившие возобновить импорт электричества из Российской Федерации и Белоруссии. Закон был подписан президентом.
Ляшко указал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", что потребовал от правоохранительных органов возбудить дело против главы государства. Лидер радикалов обвиняет последнего в государственной измене и коррупции.
"Его политика приведет к энергокапитуляции страны перед Москвой. Он должен ответить за преступление", – заявил бывший депутат Верховной рады.
Ляшко не ограничился текстовой публикацией: политик прикрепил видеозапись, на которой подает в органы заявление. По мнению главы "Радикальной партии", изменения в законах подрывают национальные интересы, а также заставляют страну терять миллиарды долларов.
Ранее Оляг Ляшко устроил шоу с раздеванием в эфире программы "Прямым текстом". Политик ворвался в студию "5 канала" с кучей одежды, а затем заявил, что, раз власти не могут наесться, сдирая с населения последнее, то теперь можно отдать украинской администрации и всю одежду. После этого Ляшко начал раздеваться под восклицания ведущего.
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