На Зеленского написали заявление о государственной измене

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Политик с гневом заявил, что главу государства нужно наказать по всей строгости закона

Экс-депутат Рады, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что подал в правоохранительные органы Украины заявление, в котором потребовал возбудить в отношении президента страны уголовное дело по статье "Государственная измена". Причиной негодования стали законодательные инициативы, отменившие действовавший ранее запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии.

Политик заявил, что два года назад парламент по инициативе "Слуг народа" изменил некоторые положения в законодательстве Украины, позволившие возобновить импорт электричества из Российской Федерации и Белоруссии. Закон был подписан президентом.

Ляшко указал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", что потребовал от правоохранительных органов возбудить дело против главы государства. Лидер радикалов обвиняет последнего в государственной измене и коррупции.

"Его политика приведет к энергокапитуляции страны перед Москвой. Он должен ответить за преступление", – заявил бывший депутат Верховной рады.

Ляшко не ограничился текстовой публикацией: политик прикрепил видеозапись, на которой подает в органы заявление. По мнению главы "Радикальной партии", изменения в законах подрывают национальные интересы, а также заставляют страну терять миллиарды долларов.

Ранее Оляг Ляшко устроил шоу с раздеванием в эфире программы "Прямым текстом". Политик ворвался в студию "5 канала" с кучей одежды, а затем заявил, что, раз власти не могут наесться, сдирая с населения последнее, то теперь можно отдать украинской администрации и всю одежду. После этого Ляшко начал раздеваться под восклицания ведущего.