На завтраке с Марией Захаровой ловили шпионов под прикрытием. Помогал Венедиктов

В ходе делового завтрака с Марией Захаровой на ПМЭФ ловили шпионов под прикрытием. Не без участия Алексея Венедиктова, собственно, объявившего о наличии подобных в зале.

В ходе делового завтрака "СМИ-иноагенты" поднимался вопрос страха журналистов, которые якобы не могут справиться с собой, когда узнают, что стали иностранными агентами.

- Журналисты боятся, что их объявят иноагентами, - сказал главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

- Боятся чего? - спросила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которой и была адресована реплика.

- Здесь есть наши коллеги, которые работают под прикрытием. Они боятся, видимо, что их раскроют. Потом мы о них узнаем, что они, оказывается, совсем другие люди, - сказал Венедиктов.

Мария Захарова, смеясь, попросила поднять руку тех, кто работает под прикрытием. На что Венедиктов сказал: "Я запрещаю это делать!" Руку никто не поднял - "вот видите, меня послушались, а вас нет", сказал Венедиктов. На что Мария Захарова возразила. Мол, может быть, таких агентов под прикрытием просто нет в зале.

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале иронично оценил дискуссию, отметив, что мы наблюдаем "ловлю шпионов под прикрытием на завтраке МИД на ПМЭФ".