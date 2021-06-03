Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
Главная / Политика

На завтраке с Марией Захаровой ловили шпионов под прикрытием. Помогал Венедиктов

03 июня 2021, 11:15  •  82 • Политика
В ходе делового завтрака с Марией Захаровой на ПМЭФ ловили шпионов под прикрытием. Не без участия Алексея Венедиктова, собственно, объявившего о наличии подобных в зале.
В ходе делового завтрака "СМИ-иноагенты" поднимался вопрос страха журналистов, которые якобы не могут справиться с собой, когда узнают, что стали иностранными агентами.
- Журналисты боятся, что их объявят иноагентами, - сказал главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
- Боятся чего? - спросила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которой и была адресована реплика.
- Здесь есть наши коллеги, которые работают под прикрытием. Они боятся, видимо, что их раскроют. Потом мы о них узнаем, что они, оказывается, совсем другие люди, - сказал Венедиктов.
Мария Захарова, смеясь, попросила поднять руку тех, кто работает под прикрытием. На что Венедиктов сказал: "Я запрещаю это делать!" Руку никто не поднял - "вот видите, меня послушались, а вас нет", сказал Венедиктов. На что Мария Захарова возразила. Мол, может быть, таких агентов под прикрытием просто нет в зале.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале иронично оценил дискуссию, отметив, что мы наблюдаем "ловлю шпионов под прикрытием на завтраке МИД на ПМЭФ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
03 июня 2021, 02:05
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
03 июня 2021, 02:05
Мария Захарова своим внешним видом потроллила НАТО
03 июня 2021, 00:15
Чего боится Зеленский: Политолог раскрыл схему Германии по избавлению от посредников
03 июня 2021, 05:45
Китайцы выяснили, кто сможет погубить Россию. И это не США
03 июня 2021, 05:45
"Я всё понимаю": Ройзман подготовился к аресту
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июня 2021, 13:25
Зеленский назвал новую дату войны с Россией
28 мая 2021, 01:15
"Мы сыты по горло": Африканцы призвали Россию им помочь
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
30 мая 2021, 14:40
Маргарита Симоньян о подготовке госпереворота: "Недолго и недорого"
28 мая 2021, 07:40
На Украине в растерянности: решают, к какой «банде» примкнуть
31 мая 2021, 08:05
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины
28 мая 2021, 04:55
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.