На зависть всем: девочка устала и прилегла на совещании у Путина

ПРИЛЕЧЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ

Собранное президентом совещание по мерам поддержки экономики и социальной сферы было задумано как нестандартное, а получилось еще и неформальным. Путин решил не ограничиваться сухими отчетами ответственных чиновников, а захотел послушать и самих людей на местах. Поэтому на видеосвязи с резиденцией главы государства оказались не только министры и губернаторы, но и обычные люди из разных регионов.

- Главное – насколько ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан, - заявил Путин. - Поэтому сегодня я попросил собрать самых разных людей, в разговоре принимают участие люди, которые непосредственно получают социальные выплаты или приняли решение воспользоваться льготами по ипотеке, грантами на выплату зарплат для работников своих предприятий. С учётом их рассказов посмотрим и удачные решения, которые нужно использовать, и проблемы, на которые следует обратить особое внимание, внести корректировки.

На видеосвязи с резиденцией главы государства оказались не только министры и губернаторы, но и обычные люди из разных регионов. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Не обошлось и без казусов - пока родители одной из семей из Рязани рассказывали президенту о своей экономической ситуации, их маленькой дочке надоели все эти разговоры. Она сначала залезла на спинку дивана, а когда мама в ужасе ее оттуда стащила - легла на коленях у собравшихся, положив ноги на губернатора. Нет сомнений, что ей в этот момент завидовали все - мало кто может позволить себе прилечь на совещании у Путина.

Собранное президентом совещание по мерам поддержки экономики и социальной сферы было задумано как нестандартное, а получилось еще и неформальным. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

О ЧЕМ ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить её негативные социальные и экономические последствия. В целом нам это удается сделать.

- Логика наших действий в том, чтобы в первую очередь, поддержать граждан, особенно семьи с детьми, обеспечить занятость, помочь предпринимателям сохранить рабочие места и трудовые коллективы.

- Серьёзные меры были приняты, чтобы поддержать тех, кто временно потерял работу. Особенно если это родители, которые воспитывают несовершеннолетних детей.

- Большое внимание уделено поддержке самозанятых граждан.

- Очень важно, чтобы люди и в непростой ситуации не откладывали свои планы, в том числе приобретение жилья, а напротив, получили здесь дополнительные возможности. Поэтому мы предусмотрели программу льготной ипотеки по ставке 6,5 процента.

БЕЗРАБОТНЫЙ ПОПРАВИЛ МИНИСТРА

Путин опрашивал жителей одного из регионов за другим, и на их примере оспаривал выступления министров. Глава минтруда Котякову он сделал замечание:

- Вот вы говорите, что люди не теряют работу, а Михаил Игоревич из Уфы остался без работы!

Пользуясь случаем, он расспросил безработного из Башкирии, как тот ищет работу и какими сервисами пользуется.

ЧТО С БЕЗРАБОТИЦЕЙ В РОССИИ

- В России зарегистрировано 4,5 миллиона безработных

- За два последних месяца численность безработных выросла на 1,05 миллиона человек

- 2,4 миллиона официально зарегистрированы в центрах занятости

- В июне рост безработицы замедлился. Каждый оставшийся без работы охвачен мерами господдержки.