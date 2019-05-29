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На зависть США: Председатель Китая приедет в июне на ПМЭФ-2018

29 мая 2019, 15:54  •  84 • Политика
Председатель Китая Си Цзиньпин приедет в июне на ПМЭФ-2018 на зависть США, которые ведут против Пекина торговую войну и хотят ограничить возможности для выдачи виз китайцам.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует посетить Россию 5-7 июня 2019 года. Об этом сообщил пресс-секретарь китайского МИД Лу Кан.
В рамках государственного визита лидер КНР также намерен принять участие в работе Петербургского международного экономического форума.
"По приглашению российской стороны председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня", - указано в заявлении.
Как ранее заявили организаторы ПМЭФ-2019 года, китайский политик станет почетным гостем форума.
Отметим, визит Си Цзиньпина в России будет проходить на фоне очередного витка конфликта между Пекином и Вашингтоном. В частности, американская сторона хочет ужесточить процесс получения виз для студентов из Китая. Не стоит забывать и о проблемах компании Huawei и повышении пошлин.

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