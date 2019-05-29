На зависть США: Председатель Китая приедет в июне на ПМЭФ-2018

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует посетить Россию 5-7 июня 2019 года. Об этом сообщил пресс-секретарь китайского МИД Лу Кан.

В рамках государственного визита лидер КНР также намерен принять участие в работе Петербургского международного экономического форума.

"По приглашению российской стороны председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня", - указано в заявлении.

Как ранее заявили организаторы ПМЭФ-2019 года, китайский политик станет почетным гостем форума.

Отметим, визит Си Цзиньпина в России будет проходить на фоне очередного витка конфликта между Пекином и Вашингтоном. В частности, американская сторона хочет ужесточить процесс получения виз для студентов из Китая. Не стоит забывать и о проблемах компании Huawei и повышении пошлин.