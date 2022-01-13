На заседании ОБСЕ в Вене обсудят план работы на 2022 год: России в повестке нет

На заседании пройдёт обсуждение предстоящих в 2022 году действий организации, которую возглавит представитель Польши.

Специальное заседание постоянного совета Организации безопасности и сотрудничества Европы будет посвящено трендам 2022 года. Так как ОБСЕ возглавит Польша, то программу представит Збигнев Рау, глава МИД страны.

В повестке заседания нет специального раздела, посвящённого России, темы для обсуждения общие, определённые важностью и остротой текущего момента. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ОБСЕ.

На мероприятии планируется выступление представителей стран - участниц международной организации, количество которых составляет 57.

Представитель МИД Польши ранее заявлял о приоритетах на текущий год. Впрочем, они остались прежними: оказание поддержки в разрешении конфликтов, пандемия и сотрудничество в выполнении обязательств.

Польша намерена действовать как честный посредник,

- сообщили в польском МИД, напомнив о международном праве.

Заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене пройдёт после Совета Россия-НАТО в Брюсселе.