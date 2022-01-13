Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенны...
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовик...
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве ...
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два фак...
Главная / Политика

На заседании ОБСЕ в Вене обсудят план работы на 2022 год: России в повестке нет

13 января 2022, 02:30  •  92 • Политика
На заседании пройдёт обсуждение предстоящих в 2022 году действий организации, которую возглавит представитель Польши.
Специальное заседание постоянного совета Организации безопасности и сотрудничества Европы будет посвящено трендам 2022 года. Так как ОБСЕ возглавит Польша, то программу представит Збигнев Рау, глава МИД страны.
В повестке заседания нет специального раздела, посвящённого России, темы для обсуждения общие, определённые важностью и остротой текущего момента. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ОБСЕ.
На мероприятии планируется выступление представителей стран - участниц международной организации, количество которых составляет 57.
Представитель МИД Польши ранее заявлял о приоритетах на текущий год. Впрочем, они остались прежними: оказание поддержки в разрешении конфликтов, пандемия и сотрудничество в выполнении обязательств.
Польша намерена действовать как честный посредник,
- сообщили в польском МИД, напомнив о международном праве.
Заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене пройдёт после Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



92
Источник
Похожие новости
13 января 2022, 00:45
Москва сорвала госпереворот в Казахстане. Время предъявлять счёт за оказанные услуги
13 января 2022, 00:45
Требования к НАТО поддержали в Германии: "Россия имеет право" - депутат бундестага
13 января 2022, 00:45
Пушков ответил на слова Столтенберга о деятельности НАТО в Югославии
13 января 2022, 00:45
В ГД оценили слова Нуланд о работе с ЕС и Германией над задержкой запуска СП-2
13 января 2022, 00:45
Президент Азербайджана заявил о потерях Армении после перестрелки: Данные Минобороны
13 января 2022, 00:45
Женский спорт обрекают на исчезновение: Как в США трансгендеры вытесняют женщин из соревнований
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2022, 12:15
Удар Западу под дых: Казахстан научил "бумажного тигра" кусаться
08 января 2022, 08:10
Захарова ответила на хамскую реплику Блинкена о русских в Казахстане: "Сложно остаться в живых"
07 января 2022, 19:20
"Вежливые люди" Сердюкова: Силы России в Казахстане возглавил герой операции в Крыму. Совпадение?
09 января 2022, 09:15
Странная история из Казахстана: Военкор передал рассказы очевидцев
09 января 2022, 09:15
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
09 января 2022, 16:50
Рабинович расшифровал сигнал НАТО для Украины: "Не просто послали"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.