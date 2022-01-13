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На заседании ОБСЕ в Вене обсудят план работы на 2022 год: России в повестке нет
13 января 2022, 02:30 • 92 • Политика
На заседании пройдёт обсуждение предстоящих в 2022 году действий организации, которую возглавит представитель Польши.
Специальное заседание постоянного совета Организации безопасности и сотрудничества Европы будет посвящено трендам 2022 года. Так как ОБСЕ возглавит Польша, то программу представит Збигнев Рау, глава МИД страны.
В повестке заседания нет специального раздела, посвящённого России, темы для обсуждения общие, определённые важностью и остротой текущего момента. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ОБСЕ.
На мероприятии планируется выступление представителей стран - участниц международной организации, количество которых составляет 57.
Представитель МИД Польши ранее заявлял о приоритетах на текущий год. Впрочем, они остались прежними: оказание поддержки в разрешении конфликтов, пандемия и сотрудничество в выполнении обязательств.
- сообщили в польском МИД, напомнив о международном праве.
Заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене пройдёт после Совета Россия-НАТО в Брюсселе.
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