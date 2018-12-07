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На защиту Украины: десантников бросили на российскую границу
07 декабря 2018, 12:24 • 118 • Война
Подразделения десантно-штурмовых войск (ДШВ) и бронетехника Вооруженных сил Украины передислоцированы на границу с Россией. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, опубликовав в своем твиттере поздравление с годовщиной создания ВСУ.
«Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной Стратегическим планом применения ВСУ. В рамках этого процесса боевые части и подразделения ВСУ передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора, не теряя ни секунды»,
– заявил украинский глава.
Он добавил, что подразделения ДШВ перемещаются с Житомирского аэродрома на стратегически важные направления обороны. «Как всегда, вы отправляетесь туда, где есть потребность решать наиболее сложные задачи, где без воинов ДШВ никак», – подытожил украинский глава.
Порошенко посвятил весь день 6 декабря восхвалению боевых качеств ВСУ и их борьбы с «российско-террористическим агрессором». В своем фейсбуке президент Украины написал, что «в истории ВСУ нет ни одной страницы, где ни говорилось бы о десантниках и их подвигах».
Он заявил, что украинские десантники воевали с «российским агрессором» в боях за гору Карачун и Саур-могилу, а также в Донецком и Луганском аэропортах. Никаких доказательств своих обвинений Порошенко приводить не стал.
Стоит отметить, что речь идет о боях, происходивших в 2014-2015 годах в Донбассе. Солдаты ВСУ с сомнительным и переменным успехом воевали против ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Несмотря на постоянные заявления Киева о якобы присутствии в Донбассе российских войск, доказать это в юридическом порядке украинские власти так и не смогли, что неоднократно признавали.
3 декабря президент Украины уже заявил, что военные подразделения ВСУ перебрасываются к границам России. Эта мера связана, отметил глава государства, с необходимостью усилить оборону украинских рубежей.
«Все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерации и административной границы с АР Крым», – заявил Порошенко.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков исключил вариант военного столкновения Украины с Россией, сообщает НСН. По его словам, Украина не располагает должным запасом мощности для подготовки к войне с РФ, но провокации имеют конкретные цели.
«Основная цель – активизироваться на юго-восточном направлении. Они хотят показать мировому сообществу, что находятся в состоянии жертвы, которая пытается сама себя защищать. Это так называемые акции «на камеру». Они пытаются удержать внимание к себе СМИ.
Они понимают, что война с Россией закончится через три дня и не в пользу Украины. Чтобы вести войну, мало иметь хорошего духа и запала. Надо иметь достаточно хорошую экономику и ту спину, которая тебя поддерживает. США поддерживают Украину, но не думаю, что настолько, чтобы воевать с Россией»,
— убежден эксперт, добавив, что действия Киева являются показухой.
Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.
Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации, передает ФАН.
На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.
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