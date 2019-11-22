На защиту Литвы от "красной угрозы" натаскивают "железных волков"

На восточной границе с Белоруссией литовские войска проводят совместные с НАТО учения, сообщает russian.rt.com со ссылкой на Süddeutsche Zeitung, крупнейшую ежедневную газету Германии. Литовцы вместе с союзниками отрабатывают навыки на случай нападения своего главного противника - России, пишет SZ. Для манёвров выбрали территорию возле города Пабраде. И не случайно. Пабраде находится глубоко на востоке страны. До границ с Белоруссией отсюда рукой подать, на западе Литва граничит с нашим Калининградом. На южной границе с Польшей, напоминает издание, находится стратегически важный сухопутный коридор. Если альянс утратит над ним контроль, Прибалтика будет отрезана.

Учения "Железный волк" идут уже неделю. По глазам военнослужащих видно, цитирует russian.rt.com немецкое издание, что они измотались. Условного противника здесь называют "красными", и всем при этом ясно, кто это. Военные отрабатывают действия по сдерживанию противника, когда его нужно "измотать". Видимо, заключает издание, после "аннексии" Россией Крыма прибалты вновь стали бояться "великой державы на Востоке".

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что у НАТО "наступила смерть мозга", напоминает SZ. Но в восточном направлении альянс ведёт бурную деятельность. В каждую из стран отправили международный батальон, чтобы показать Москве, что НАТО не станет терпеть изменений границ. ФРГ возглавляет литовский батальон и группу войск быстрого реагирования (5000 солдат), Великобритания — эстонский, Канада — латвийский, США — польский. Войска находятся там на ротационной основе, чтобы не нарушать Основополагающий акт Россия — НАТО, сообщает издание.

Переломными для литовцев стали события 2014 года на Украине, объясняет SZ. До этого войска Литвы были заточены в основном на военные операции за рубежом. Вильнюс тратил на оборонные цели лишь 1% от ВВП. В армии было 13 000 солдат, и литовцам не приходилось строить планы по защите страны на востоке. Но с тех пор многое переменилось. Сегодня численность подросла до 21 000 солдат, а траты на оборону - 2% от ВВП в соответствии с требованиями НАТО. Власти страны вернули воинскую обязанность. К тому же у Вильнюса появилась своя собственная группировка быстрого реагирования из 2500 солдат.

Но в НАТО никто себя не обманывает, подчёркивает издание. В случае конфликта альянс не сможет противостоять России. "По имеющимся данным, Кремль может выставить на этом направлении 78 000 солдат. У НАТО нет и половины от этого числа", - рзюмирует SZ.