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На заряде страха перед С-300: СМИ объяснили "назойливость" израильских истребителей в Сирии
06 февраля 2019, 05:24 • 154 • В мире
СМИ объяснили нескрываемый интерес Израиля к активизации сирийских ЗРК С-300. Журналисты полагают, что Тель-Авив проводит мониторинг ситуации из-за страха перед зенитно-ракетными комплексами. Особенно ситуация для Израиля осложняется информацией о том, что комплексы перешли на полный контроль сирийской армии. В Сети именно с этим связывают "назойливую" активизацию израильских истребителей в воздушном пространстве Ливана и Сирии.
Израильские истребители совершили рейд к границам Сирии. Активизация полетов израильских истребителей в воздушном пространстве САР и Ливана была зафиксирована после новостей о том, что С-300 перешли под полный контроль сирийской армии.
Как сообщает портал "Авиа.про", летчики могли мониторить ситуацию на границах в САР. По словам экспертов, такое поведение Израиля объяснимо: С-300 представляют для военных еврейского государства реальную угрозу.
"Стоит Израилю допустить ошибку, и С-300 не оставят боевым самолётам ни шанса", - подтверждает для Sky News Arabia прогнозы экспертов иранский представитель.
Накануне днём появились сведения о том, что сирийские военные приняли на вооружение российские зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит", разместив один из дивизионов в окрестностях Дамаска.
Напомним, в комментарии Царьграду военный эксперт Юрий Кнутов заявлял, что израильские военные пытаются тактикой различных стран, которая ранее применялась в боевых конфликтах, вести агрессию против Сирии.
Перебирая уроки истории, чтобы усмирить САР, Израиль не учитывает, что арабская республика готова отражать нападение, в том числе и силами российского вооружения. "Комплекс С-300 способен поражать сами самолёты F-16, и как только будет сбито несколько самолётов, а не крылатых ракет, то Израиль свои полёты на длительное время остановит", - допустил он.
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