На «Запорожце» по России: автопробег финишировал в Свердловской области

Экстремальный автопробег на "Запорожце" 1988 года выпуска финишировал в Верхотурье Свердловской области. Из Москвы до Урала проехал депутат Чеховского Совета, ветеран пограничных войск, участник боевых действий в Афганистане Павел Хлюпин. Автопробег стартовал 9 августа. За эти дни оранжевый "Запорожец" проехал 2,5 тысячи километров. Павлу Хлюпину еще предстоит обратный путь, а сегодня он в Верхотурье Свердловской области. Конечной точкой был выбран древний монастырь. Для Павла эта поездка стала паломничеством и возможностью пообщаться с братьями по оружию, обычными россиянами, населяющими половину континента.



"Возле Перми был забавный случай. Утром просыпаюсь, а возле моего "Запорожца" лица кавказской национальности круги нарезают. Сами они на "Лендкрузере". Говорят мне: "Продай свой "Запорожец". Я им предложил обменять на их "крузак" с доплатой. Не согласились. Видимо, денег не было на доплату", – рассказывает Павел о последнем отрезке своего маршрута.

Верхотурье – красивейшее место на Урале. Местные монастыри и святыни считались четвертыми по значимости святынями в царской России. И сегодня тут паломников больше чем достаточно. "Каждому россиянину есть о чем с Богом поговорить", – комментирует Хлюпин.

Итоги своего автопробега Павел разделил на две части. Первая часть для тех, кто сомневался в том, а "Запорожец" ли едет, и если да, то что там под копотом. "Доехал практически без единой поломки. Перед пробегом была полностью заменена подвеска. Новую балку закатил. Советских времен, ступицы были поставлены от ВАЗ – 2108, тормозные механизмы от него же. Тормоза отличные сейчас, люфтов нет. Рулевая подвеска была доведена до состояния гораздо лучшего чем с завода. Двигатель. Был расточен под поршни ВАЗ – 2105. С головок было снято 3 мм. Воздушный фильтр от москвича 41-го. Ну и с хорошим маслом машина не грелась", – рапортует герой автопробега.

Вторая часть отчета – о людях. "Все ребята афганцы страшно обижены. На то, что выслугу афганскую отменили. На то, что пенсию нам по "пятерочке" накинули. Не могут простить. Полицейский, который палкой на дороге машет, служит всего ничего, а потом на "заслуженную". А ребята, которые воевали, остались ни с чем. Ну а те депутаты, которые воевали, а теперь в Госдуме сидят и за все это голосуют, вообще для нас настоящие предатели", – делится Хлюпин. За время пути он много общался с населением тех городов, где останавливался. Услышал, что подавляющее большинство россиян "со средним достатком" сильно разочарованы 30 годами капитализма.

"Люди хотят не Советский Союз вернуть. Люди хотят нормальное социалистическое общество. Дикого капитализма все наелись. Никто не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Я говорю сейчас не об олигархах, а о простых людях. Они выживают. И гневаются. Власти пора понять, что уроки истории учить нужно. Чудовищная разница в доходах рвет все мыслимые шаблоны. Это не может не возмущать людей. Нужно это понять до того, как повторится сценарий 1917 года. Сколько я проехал, везде одно и то же. Промышленность развалилась, нормальной работы нет, сельское хозяйство в глубочайшем упадке", – говорит Хлюпин.

Впрочем, чеховский депутат видел не только плохие стороны действительности. То, что федеральные трассы в отличном техническом состоянии, он отметил. Еще один положительный момент, о котором говорили его собеседники - газификация городов и поселков. Инициатива бесплатного подключения к газу была в целом воспринята россиянами положительно.