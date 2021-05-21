Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и...
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил бед...
Главная / Украина

На Западной Украине СБУ нашла очередного «российского шпиона»

21 мая 2021, 19:50  •  119 • Украина

В Хмельницкой области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили якобы агента российских спецслужб, собиравшего данные о Вооружённых силах Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2014-2016 годах этот человек был активным то ли участником, то ли сторонником ЛНР. В 2021 году он переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники.

«Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял воинским частям, которые задействованы в операции Объединенных сил», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВСУ.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
21 мая 2021, 02:25
Молдову начали распродавать по частям
20 мая 2021, 22:45
Киев начал ставить условия встречи Зеленского с Путиным
20 мая 2021, 22:45
"Наша гордость и сокровище": Зеленский не смог отличить вышиванку от косоворотки
20 мая 2021, 17:15
Зеленский заявил, что уже состоялся как приговор Порошенко
20 мая 2021, 19:05
Владимир Зеленский намекнул, что, добив Виктора Медведчука, он возьмётся за Рината Ахметова
20 мая 2021, 20:55
Смирительная рубашка патриотизма: Зеленский предал народ прямо в день священной вышиванки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2021, 01:35
Французы задумываются о ПМЖ в России
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
15 мая 2021, 01:35
Евросоюз оказался в замешательстве из-за Белоруссии
18 мая 2021, 11:10
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"
16 мая 2021, 00:30
Фея-пулемётчица или "Золушок": Ремейк сказки вызвал оторопь
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.