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На Западной Украине СБУ нашла очередного «российского шпиона»
21 мая 2021, 19:50 • 119 • Украина
В Хмельницкой области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили якобы агента российских спецслужб, собиравшего данные о Вооружённых силах Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в 2014-2016 годах этот человек был активным то ли участником, то ли сторонником ЛНР. В 2021 году он переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники.
«Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял воинским частям, которые задействованы в операции Объединенных сил», - говорится в сообщении.
Мужчину задержали во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВСУ.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
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