На западной границе Союзного государства

Польша формирует близ границы ударную группировку войск

Польша заручилась поддержкой Турции в первые же дни мигрантского кризиса и «гибридных атак» на белорусской границе. Это произошло сразу после того, как министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Европейского союза (ЕС). Польский МИД сообщил в своем Twitter-аккаунте, что Анкара окажет поддержку Варшаве и они «будут вместе, как союзники по НАТО, работать над тем, чтобы противостоять использованию мигрантов Александром Лукашенко для «гибридной атаки» против соседних стран». При этом польская сторона отметила, что переговоры между Варшавой и Анкарой состоялись по инициативе турецкой стороны.

Синхронно с этим, несмотря на отсутствие какой бы то ни было военной угрозы со стороны Белоруссии, Польша продолжает формирование ударной группировки войск у границы Союзного государства РФ и РБ. Об этом свидетельствуют, прежде всего, проводимые на расположенных вблизи границы с Белоруссией полигонах учения 9-й танковой бригады 16-й механизированной дивизии (полигон Ожиш), 1-й танковой, 19-й механизированной и 21-й горно-пехотной бригад, 18-й механизированной дивизии (полигон Новая Демба) Войска Польского. Примечательно, что в ходе этих учений отрабатываются наступательные действия войск:

– форсирование водной преграды (9-я танковая бригада, Новогруд),

– совместные действия танков «Леопард-2А5» и Т-72М1 (1-я танковая и 19-я механизированная бригады, Новая Демба),

– взаимодействие наступающих пехотных подразделений 21-й горно-пехотной бригады и артиллерии дивизионного подчинения.

В конце ноября стало очевидно, что Варшава заканчивает формирование ударной группировки войск у белорусской границы. Проводимые учения соединений польской армии являются завершающим элементом слаживания войск, после чего ударная группировка, созданная для действий против соседей на Востоке, будет считаться полностью сформированной. К началу декабря стало также известно, что страны НАТО начали переброску тяжёлого вооружения к белорусско-польской границе. В социальных сетях появились кадры, на которых видно движение эшелона с десятками самоходных артиллерийских установок M109 Paladin через город Легницу в сторону Белоруссии.

Наращивание на польской территории воинского контингента подтвердили и в министерствах обороны Белоруссии и России. Отмечается также, что недавно было обнаружено перемещение немецкой тяжелой бронетехники в Прибалтику. С ноября над белорусской границей стали активно летать самолеты-разведчики ВВС США. Полеты достаточно продолжительны – длятся около 5 часов. С недавних пор подобную воздушную разведку у белорусской границы Союзного государства Вашингтон стал именовать «рутинной операцией»…

О переброске своего контингента в континентальную Европу заявила и Великобритания. Лондон хочет отправить туда 250 единиц бронетехники. Польша еще 12 ноября заявила, что привлечёт британских солдат на белорусскую границу, чтобы они помогли «укрепить заграждение » . Лондон в тот же день официально подтвердил это сообщение.

В итоге благодаря кризису с мигрантами английскому оккупационному корпусу, покидающему Германию, нашелся официальный (де-юре) повод для присутствия в Балтийском регионе. Лондон мечтал об этом давно. Директор Центра геополитики Кембриджского университета Брендан Симмс в сборнике Baltic Review финского Университета Турку за октябрь 2021 года пишет об этом прямо: «Теперь, когда долгое пребывание в Германии Британской Рейнской армии (BAOR) свёрнуто, Лондону следует изучить возможность создания Британской Балтийской армии (BAOB). В его обязанности должна входить защита не только Эстонии, но и всего региона Балтийского моря».

Итак, можно констатировать следующее.

Во-первых, одна из целей провоцируемого англосаксами конфликта может заключаться в предоставлении Западу возможности перехода к военному положению с целью решения внутренней проблемы – изоляции протестующих против «новой нормальности» с её кьюаркодами. В масштабах Евросоюза, это «меньшинство» не кажется таким уж маленьким – речь идет по меньшей мере о десятках миллионов человек. Большинство этих людей – убеждённые противники навязываемого под прикрытием борьбы с эпидемией «нового мирового порядка». Уговаривать или принуждать этих людей административными мерами сложно. Решать проблему с ними придётся силой, а для этого «хозяевам дискурса» требуется очень серьезный аргумент.

Во-вторых, благодаря кризису на границе с Белоруссией Польша получила аргументацию для выдвижения требований об укреплении восточного фланга НАТО. Экс-командир польского спецназа GROM генерал Роман Полько заявил, что на «белорусские провокации» со стороны НАТО и стран-членов альянса должна последовать реакция. «Восточная граница Польши – это восточная граница Североатлантического альянса, которому следует решительно и твердо подчеркнуть, что он не допустит сюда нашествия «зеленых человечков», как в Крыму», – подчеркнул Полько.

В-третьих, ссора Минска с Европой способствует не только укреплению позиций НАТО и Варшавы, но и превращению Польши в альтернативный франко-немецкому ядру второй центр силы Евросоюза. Турция, перебрасывая мигрантов (некоторые самолёты доставляют в Белоруссию мигрантов с турецкой территории), стремится использовать НАТО для решения своих задач на постсоветском пространстве. С точки зрения интересов НАТО Польша, как и Турция, гораздо больше проамериканская, чем проевропейская страна. И благодаря миграционному кризису она (в отличие от Германии – особенно после переговоров А. Меркель и А. Лукашенко) существенно выигрывает, представляя себя «жёсткой защитницей» границ ЕС.

Все это крайне отрицательно влияет на ситуацию с безопасностью в Европе, усиливая напряженность у границ СНГ и Союзного государства Белоруссии и России.