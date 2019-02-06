Британские СМИ отказались публиковать правду о событиях под Дейр-эз-Зором. "Мы без них не выжили бы", - говорят сирийцы про русских, которые помогали местным жителям. Правду открыл ливанский журналист, опубликовавший документальный фильм в соцсетях.

Сейчас благодаря ливанскому журналисту стало известно, что з ападные СМИ, в частности британские, отказались публиковать правду о событиях 7 февраля 2018 года в Сирии.

Ф ильм ливанского журналиста Фираса Шуфи "На восточном берегу Евфрата» был снят по заказу "известного британского телеканала".

Однако позже заказчик отказался от публикации ленты. В итоге автор выложил фильм в соцсети.

Завязка началась, когда в середине декабря прошлого года президент США Дональд Трамп официально заявил о выводе американских войск из Сирии. Сразу после этого съемочная группа того ливанского журналиста отправилась снимать, как США выводят войска из Сирии.

Однако, оказавшись на месте, съемочная группа о бнаружил а , что США не спешат уходить. Сирийцы рассказывают на камеру, что американцы оккупировали часть их страны исключительно для того, чтобы контролировать нефтегазовые месторождения на восточном берегу Евфрата.

И всплывают такие подробности, как то, что ряд нефтегазодобывающих предприятий в провинции Дейр-эз-Зор были взяты курд ами в ходе секретных договоренностей с ИГИЛ (запрещена в России).

"Мы поняли, что они воюют скорее за нефть и газ, нежели пытаются сохранить позиции. Это война в первую очередь за нефть и газ", — говорит на условиях анонимности военнослужащий специального подразделения САА в беседе с ливанским журналистом.

В итоге, ч тобы положить этому конец, сирийск ое командование распорядилось подготовиться к специальной операции по освобождению населённых пунктов от террористов.

Очевидцы говорят, атака была жёсткой. И здесь местные не смогли бы выжить без помощи русских добровольцев, которые находились с сирийцами в районе деревни Хшам.

"С нами был маленький отряд русских друзей, - рассказывают свидетели той операции. - Когда улетели самолеты и появились вертолеты, русские начали нас прикрывать, чтобы мы успели вернуться на наши исходные позиции в Хшаме. И если бы не русское прикрытие… поверьте: никто бы не выжил".

В ленте перечислены факты, свидетели тех событий. Лента заканчивается речью христианского священника, который говорит, что в отличие от американцев, разрушающих всё вокруг, русские придерживаются другой позиции. Скорее всего именно этот факт и не пришёлся про душе " известному британскому телеканалу".