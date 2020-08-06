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На Западе заговорили о "русской бомбе" в Бейруте

06 августа 2020, 02:25  •  39 • В мире
Американское издание The Daily Beast после трагедии в столице Ливана выпустило публикацию с кричащим названием: "Бейрут пропустил мимо ушей тревожные вести о русской "бомбе" в порту".
В американском издании The Daily Beast рассказывают, как ливанские власти на протяжении шести лет игнорировали предупреждения о "русской бомбе" в порту Бейрута. В частности, в публикации говорится, что власти были предупреждены вскоре после прибытия судна с опасным грузом.
Сам груз был конфискован, а экипаж впоследствии покинул Ливан. При этом несмотря на то, что аммиачная селитра доставлялась молдавским кораблём из Батуми в Мозамбик, "бомбу" приписывают именно России.
Ранее в СМИ появлялась информация, будто фактическим хозяином смертоносного груза являлся хабаровчанин, живущий на Кипре.
При этом долгое время, пока груз хранился на складе в порту Бейрута, ливанским властям неоднократно сообщали о неминуемой опасности конфиската.
Российский морской аналитик из Таиланда Михаил Войтенко назвал судно "плавающей бомбой" ещё в июле 2014 года, сообщив, что им владеет российский оператор, напоминает The Daily Beast.
При этом сам Войтенко после случившегося в ливанской столице признался, что даже сперва не понял, что взрыв как-то связан с его предыдущими предупреждениями.
Впрочем, не только он делал предостережения по поводу нитрата аммония. Оказывается, есть документальные подтверждения от представителей таможенного управления Ливана, которые били тревогу и призывали обезопасить хранящуюся на складе взрывчатку.
Однако эти письма так и остались не у дел, в результате - фатальный взрыв 4 августа, сотни жертв и тысячи раненых.

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