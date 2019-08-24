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На западе Украины сломали бюст советского партизана

24 августа 2019, 20:39  •  66 • Украина
В Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.
 
© rv.npu.gov.ua
 

Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции страны.

«Повреждённый бюст Николая Приходько на улице Олеся Гончара районного центра обнаружили работники группы реагирования патрульной полиции 24 августа... Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный отбил голову бюста советского партизана», — указывается в заявлении.

Уточняется, что полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия. Кроме того, горсоветом Здолбунова принято решение о демонтаже памятника и его передаче в районный музей.

Ранее в Полтаве неизвестные вандалы осквернили памятник генералу Николаю Ватутину.

В июне в Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.

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