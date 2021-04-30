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На Западе только и разговоров, что о Боширове и Петрове

30 апреля 2021, 15:55  •  155 • Украина
«Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет»
С.Лавров
В европейских странах появилась новая народная игра, наподобие тех, в которые легко вовлечь самый широкий круг участников. Все хорошо знают такие игры. Это и «Прикрепи хвост ослу», и «Выбей кошку из бочки», и многие другие. Главное отличие новой игры в том, что ее основными персонажами являются люди, точнее, герои новейшего мистического британского эпоса в стиле «хайли лайкли», а также записные агенты спецслужб Боширов и Петров. Смысл игры заключается в поиске событий, которые ну никак не могли произойти без участия этих двух молодцов.
Поначалу, эта игра показалась нам очень сложной. Природная серьезность и глубокая образованность явно мешали находить нужные связи. Но когда мы отбросили лишние стереотипы, открылись необъятные горизонты. Судите сами …
Приглашаем всех желающих к участию в этой игре. Присылайте ваши готовые коллажи или идеи для их создания в наш адрес по электронной почте. Лучшие работы будут опубликованы в рамках конкурса, победители которого определятся по итогам голосования наших читателей.
[КАРТИНКИ]

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