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На Западе только и разговоров, что о Боширове и Петрове

02 мая 2021, 17:25  •  99 • В мире
#PetrovBoshirov. Первая серия
«Хорошо еще, что эрцгерцога
Фердинанда пока не мы убили,
но, судя по всему, к этому идет»
С. Лавров
В европейских странах появилась новая народная игра, наподобие тех, в которые легко вовлечь самый широкий круг участников. Все хорошо знают такие игры. Это и «Прикрепи хвост ослу», и «Выбей кошку из бочки», и многие другие. Главное отличие новой игры в том, что ее основными персонажами являются люди, точнее, герои новейшего мистического британского эпоса в стиле «хайли лайкли», а также записные агенты спецслужб Боширов и Петров. Смысл игры заключается в поиске событий, которые ну никак не могли произойти без участия этих двух молодцов.
Поначалу, эта игра показалась нам очень сложной. Природная серьезность и глубокая образованность явно мешали находить нужные связи. Но когда мы отбросили лишние стереотипы, открылись необъятные горизонты. Судите сами…
Приглашаем всех желающих к участию в этой игре. Присылайте ваши готовые коллажи или идеи для их создания в наш адрес по электронной почте ([email protected]). Лучшие работы будут опубликованы в рамках конкурса, победители которого определятся по итогам голосования наших читателей.
(Продолжение следует)
ОТ РЕДАКЦИИ

Фонд Стратегической Культуры

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