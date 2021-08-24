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На Западе считали личные амбиции Зеленского по Крыму

24 августа 2021, 02:30  •  44 • Политика
Саммит "Крымской платформы" - это не только попытка Киева привлечь на свою сторону как можно больше "партнёров". На Западе считали личные амбиции президента Украины Владимира Зеленского по Крыму.
Французское издание Le Figaro опубликовало материал с заголовком "Украина пытается вытащить Крым из небытия". В статье приводится цитата заместителя премьер-министра Незалежной Алексея Резникова, заявившего, что полуостров "исчез из международной политической повестки дня".
Способом "вытащить Крым из небытия" для Киева является масштабное празднование Дня независимости. Тем более что у этой "независимости" юбилей - 30 лет. На торжества и соответствующую атрибутику потрачено 6,5 миллиона евро (более полумиллиарда рублей), пишет автор публикации Анна Дарроман.
Но День независимости Украины 24 августа. Накануне в Киеве прошёл первый саммит "Крымской платформы". Французская журналистка отметила, что СМИ и дипломаты много писали и пишут о Донбассе, а вовсе не о полуострове, который Украина считает "аннексированным".
Киев делает ставку на дипломатию, говорится в статье. Москве якобы выгодно, чтобы мир забыл о событиях 2014 года, а Киеву выгодно о них напоминать, считает украинский политолог Владимир Фесенко. Он же отметил, что Владимиром Зеленским движут личные амбиции.
Военный эксперт Олег Жданов с ним солидарен. По его мнению, саммит "Крымской платформы" реальных последствий иметь не будет. Он нужен Зеленскому, чтобы опять мобилизовать свой электорат. Тем более что переговоры по Донбассу замерли в мёртвой точке, а ведь решить проблему востока Украины подавшийся в политики комик обещал в ходе предвыборной кампании.
Ранее сообщалось, что в своей речи на саммите президент Украины Владимир Зеленский несмешно пошутил про Россию и стал активно зазывать её в "Крымскую платформу". Украинцы нашли объяснение такому поведению.

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