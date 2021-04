На Западе признали планы войны с Россией "до последнего украинца" • 37 • В мире Западные СМИ подводят итоги уходящей недели и кроме послания Владимира Путина Федеральному Собранию анализируют ещё целый ряд вопросов, связанных с Россией. В США гадают, почему Путин отвёл войска от границы с Украиной, а в Великобритании уверены, что украинская армия стала настолько сильной, что едва ли не сокрушит Россию в грядущей войне. Между тем Германию загнали в угол по "Северному потоку – 2", а в Чехии нашли ещё одного шпиона ГРУ в рядах русских дипломатов. Подробности – в нашем обзоре. "Нелёгкая прогулка" для России на Украине Британское деловое издание Financial Times решило провести подробный анализ ситуации с состоянием украинской армии и оценить её шансы в противостоянии армии России. Британцы на самом деле признают, что Киеву практически нечего противопоставить Москве, однако на этот раз, пишут они, "агрессия" на Украине не станет для России "лёгкой прогулкой", как это якобы было в 2014 году. С учётом того, что Россия недавно собрала около 110 000 военнослужащих вдоль восточной границы Украины и на Крымском полуострове, у Киева сейчас есть уже более сильные и профессиональные военные с боевым опытом, которые могут оказать сопротивление русским войскам или даже победить их, – фантазирует Financial Times. В статье в качестве примера приводится "плачевное состояние" украинской армии в 2014 году – для танков нет запчастей и топлива, а у солдат – лишь старые советские каски, едва способные защитить их от пуль. Но сейчас эта ситуация радикально поменялась, уверяет издание. В годы, предшествовавшие агрессии Москвы в 2014 году, украинские вооружённые силы испытывали нехватку ресурсов из-за прокремлёвского президента Виктора Януковича. Но по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, расходы на оборону теперь удвоились до 3,4% ВВП в 2019 году с 1,6% в 2013 году. Выросла и численность войск, – отмечается в статье. Издание также приводит данные уже упомянутого Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) по численности личного состава, танков, артиллерии и авиации у России и Украины в потенциальном конфликте. Сравнение, скажем сразу, ожидаемо не в пользу Киева. Так, Украина может выставить на поле боя 209 тыс. военных (имея 1 млн военных в резерве), а Россия – 900 тыс. (2 млн в резерве). Киев будет располагать лишь 858 танками против 2840 у России, 1818 единицами артиллерии против 4684 у Москвы и 125 самолётами против 1160 у "агрессора". Но не беда, пишут британцы. Фото: Скриншот страницы ft.com "Армия Украины превратилась из группы обученных солдат, укреплённых добровольческими батальонами, в более профессиональный корпус, закалённый годами боевых действий <…>. Союзники, включая США, Канаду, Великобританию и Литву, проводили обучение украинских сил, в то время как НАТО сосредоточило внимание на укреплении возможностей командования, управления армией и улучшении связи", – уверяют они. Опрошенные Financial Times эксперты, включая специалиста лондонского Международного института стратегических исследований, заявили, что "в 2014 году Украина была застигнута врасплох, военные были плохо обучены, плохо оснащены, в армии процветала коррупция". Теперь же этого как будто бы и нет. Однако воевать украинцам всё-таки предстоит в основном на устаревшей технике советских времён, сетует издание. Оно признаёт, что США могли бы сделать больше, если бы поставили Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, однако пока Киев может довольствоваться лишь скромными переносными комплексами Javelin. Отремонтированы танки и артиллерия советских времён. Новое высокоточное оружие было разработано или получено с Запада, в том числе более 300 противотанковых комплексов Javelin из США. Ракетные системы были модернизированы, – продолжает Financial Times. Киев также ведёт с Турцией переговоры о закупке шести беспилотников Bayraktar TB2. Хотя ни они, ни Javelin, по оценкам издания, "не изменят общего баланса сил и, вероятно, не сокрушат Россию". Но зачем же тогда все эти реляции о силе украинских военных? Ответ прост: "На этот раз это не станет лёгкой прогулкой для России. Будут десятки тысяч жертв", – заявил изданию украинский полковник Юрий Мамчур, с которым согласно и Financial Times. Путин отвёл войска от границы с Украиной. Чего он добился? Этот вопрос не даёт сейчас покоя многим европейским и американским политикам. Задаётся им и издание Telegraph. Оно отмечает, что цели Владимира Путина до сих пор остаются неясными, однако президент России наверняка их достиг. Получил ли Путин то, чего хотел, в последнем раунде бряцания оружием? Тысячи русских военнослужащих отступают в свои казармы, и мы задаёмся вопросом, что стоит за последней военной эскалацией, предпринятой президентом России, – пишет издание, называя "эскалацией" то, что ей на самом деле не являлось. Издание смело называет Путина "мастером обмана", достигшим по крайней мере трёх основных целей, которые на самом деле одна смешнее другой. Во-первых, телефонный звонок президента США Джо Байдена, в котором он призвал к деэскалации. Это стало, по крайней мере, признанием огневой мощи, развёрнутой Путиным. После резкой критики, с которой (на Россию) обрушился Байден в первые недели своего президентства, отправка войск на границу (Украины) была предупреждением: не стоит нас недооценивать, – считает Telegraph. По мнению военного аналитика, слова которого приводит издание, "Россия искала способы оказать давление на Запад и нашла их, угрожая разжечь военные действия на Украине. И это сработало". Фото: Скриншот страницы telegraph.co.uk Telegraph обращает внимание, что буквально за день до отвода войск Путин сделал Западу предупреждение о неких "красных линиях", и что тот, кто их пересечёт, "пожалеет об этом". Вторая цель тоже довольно занятна. Британское издание полагает, что речь идёт о якобы попытке Путина отвлечь внимание от оппозиционера Алексея Навального. Телефонный звонок Байдена и заголовки, связанные с ним, указывают на вторую цель путинской угрозы войны – отвлечение внимания. Всё это стало для Кремля долгожданным отвлечением от тяжелого положения лидера оппозиции Алексея Навального, ухудшение здоровья которого является главной темой русских социальных сетей и международных новостей, – сказано в материале. Третья цель, как считает газета, якобы состоит в демонстрации силы перед Украиной. Но смешнее всего вывод о причинах этой "демонстрации". Путин якобы решил провести её из-за нападок на Украине на "пророссийского олигарха" Виктора Медведчука. Теперь же, считает Telegraph, многие успокоились из-за отвода войск и считают, что "угроза со стороны Путина была не более чем угрозой". Наконец, через несколько часов после отвода войск Путин сделал ещё один ход, ответив на приглашение президента Украины Владимира Зеленского о встрече "на передовой". В украинском МИД попытались поддеть Захарову: "Очередной пример дезинформации" Путин применил уже привычный "троллинг" и ответил, что Владимира Зеленского очень ждут в Москве, то есть на такой встрече, которая на данный момент была бы политическим самоубийством для любого украинского лидера, – считает издание. "Цугцванг для Германии" Немецкое издание Welt пишет, что Берлин "угодил в цугцванг", то есть оказался в ситуации с газопроводом "Северный поток – 2" перед жёстким выбором при условии отсутствия хороших для себя вариантов решения вопроса. Вообще у Welt получился отличный материал, который во всей полноте показывает ту американскую западню, в которую угодили немцы. Отмечается, что с приходом Джо Байдена к власти в США в правящей коалиции Германии, ранее выступавшей единым фронтом в поддержку газопровода, наметился раскол. При этом американцы достаточно жёстко навязывают свою волю Берлину. Как только президент США Джо Байден вступил в должность, лидер ХСС Маркус Зёдер написал в Twitter, что "трансатлантический мост вновь возводится". Однако, несмотря на всё облегчение по поводу политического стиля Байдена, настроенного на кооперацию, очевидно, что на этом "мосту" будет применяться принцип "Америка прежде всего", – пишет Welt. Издание предлагает посмотреть на то, как над "Северным потоком – 2" сгущаются тучи из-за охлаждения отношений России и США. Власти Германии же оказываются заложниками этой ситуации и "угодили в цугцванг" (в шахматах этим термином называется ситуация, при которой любой ход ведёт к ухудшению положения). Чем сильнее трения с Россией, которые в настоящее время усиливаются тюремным заключением критика Кремля Алексея Навального и сосредоточением русских войск вдоль границы с Украиной и на Крымском полуострове, тем сильнее давление США на правительство Германии, – признаёт немецкое издание. Это уже привело к тому, что в ХДС звучат мнения о необходимости заморозки строительства газопровода, а в СДПГ полагают, что завершение проекта стоит увязать с выдвижением России ряда требований. Welt называет это "планом Б". Так, например, министр обороны Германии и член ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала мораторий, а представитель СДПГ Нильс Шмид, судя по всему, очень бы не хотел ссориться с Москвой, но допустил выдвижение России условий для окончания строительства "Северного потока – 2". Welt напоминает, что у руля США теперь не Дональд Трамп, который в основном хотел заблокировать газопровод по экономическим причинам – увеличить поставки американского сжиженного газа в Европу. Теперь Америкой рулит Байден, который считает "Северный поток – 2" политическим инструментом в руках Владимира Путина. "Канцлер Ангела Меркель (ХДС) давно описывала этот проект стоимостью в миллиард долларов как чисто экономический, поэтому у федерального правительства не было причин вмешиваться. Но, конечно, газопровод – это очень политический проект", – указывает Welt. К тому же "обиженными" оказались Украина и Польша, которых "обошли" в вопросе этого газопровода, считает издание. Проект отвергают и институты ЕС, называя его "несовместимым с энергетической системой Европы", добавляет Welt. По этой причине в Берлине начинает зреть тот самый "план Б", который либо заморозит газопровод, либо будет предполагать постановку условий для Москвы, чтобы "сохранить лицо" перед американцами. «Воодушевить на агрессивные действия»: зачем в сенате США одобрили увеличение военной помощи Украине до $300 млн Мораторий послал бы сигнал правительству России, что мы не будем мириться с такими делами, как заключение Алексея Навального, действиями русских на востоке Украины или аннексией Крыма, – сказал депутат ХДС Родерих Кизеветтер. – Однако важно, что такой мораторий не пройдёт для нас даром, так как федеральному правительству придётся заплатить оговорённые неустойки. Welt указывает, что речь может идти о миллиардах евро в качестве штрафа. Германии теперь придётся выбирать – оплатить ли политическую волю США деньгами немецких налогоплательщиков (что не вызовет восторгов в год проведения выборов) или же подорвать отношения с США. При этом у Берлина остаётся всё меньше времени для принятия решения. Чехия нашла русского шпиона в Словакии Чешские СМИ в последние дни крайне остро реагируют на развязанный самими властями республики дипломатический скандал с высылкой дипломатов России. Издание Noviny пишет, что один из высланных из Словакии русских дипломатов – некто Юрий Пеньков – якобы должен был возглавить секретную ячейку ГРУ России в этой стране. Официально Пеньков служил в Братиславе главным атташе по вопросам обороны. Министр обороны Словакии Ярослав Наг указал, что в задачи агентов ГРУ входило проведение операций влияния на СМИ, общественное мнение, распространение дезинформации, а также подрыв членства Словакии в Европейском союзе и НАТО, – пишет чешское издание. Оно добавляет, что Словакия объявила в четверг (22 апреля), что высылает трёх русских дипломатов в знак солидарности с Чехией. По словам премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, у них есть семь дней, чтобы покинуть страну, сказано в статье. "Наши спецслужбы сообщили о проводимой ими деятельности, несовместимой с дипломатической работой на территории Словацкой Республики", – приводит Noviny заявление главы словацкого МИД Ивана Корчока. Одним словом, перед нами явный демарш, направленный против России. Чехия оказалась так благодарна Словакии за высылку дипломатов, что придумала историю про одного из них, который уж точно был шпионом. При этом никаких источников издание не указывает, дополнительных деталей о работе Пенькова не приводится. Такое ощущение, что история была придумана буквально "на коленке". Однако иного ждать и не приходится, ведь нужно как-то обосновать всю эту историю с высылкой дипломатов. Вменяемый России в вину взрыв на чешском складе с боеприпасами в 2014 году поэтому становится тем самым заветным поводом, на который наиболее агрессивные "партнёры" России в Восточной Европе теперь будут нанизывать и бесчисленных "русских шпионов", о которых они внезапно узнали только сейчас, и, вероятно, много чего ещё.

