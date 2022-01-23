На Западе признали глупостью обещание принять Украину в НАТО

Украину нельзя принимать в НАТО в ближайшие несколько десятков лет - с таким мнением выступил американский политолог Росс Даутат. Он заявил, что было глупо давать этой стране надежду на вступление в альянс.

По мнению политического обозревателя Росса Даутата, Украина ещё долго не будет готова стать частью блока НАТО. В своей статье для The New York Times он написал, что принятие страны в альянс нужно если не отменить, то отложить на несколько десятков лет.

Даутат раскритиковал попытки США "увести Украину из орбиты России". Тем самым США дали ложную надежду украинцам, предпочитавшим ориентированные на Запад союзы. Обещание принять Украину в НАТО эксперт назвал "глупым обязательством", отметив, что, даже когда американское могущество было на пике, не стоило принимать такое решение.

Даутат поясняет, что Украина слишком слаба экономически и разобщена политически, чтобы в полной мере стать частью западного мира. Он призвал отложить идею сделать Украину равным партнёром как минимум на несколько десятков лет - например, лет на 25. Если же просто отказать Киеву, это, полагает автор, может негативно сказаться на имидже альянса и вызовет сомнения относительно серьёзности намерений Вашингтона и в других направлениях.