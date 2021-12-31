На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину

Западные эксперты подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину. Озвучили сразу два возможных, по их мнению, сценария.

Первый сценарий предполагает нанесение точечных авиаударов. Исследователь некоммерческой организации RAND из США Дара Массикот считает, что России нужно бить по военным объектам и объектам инфраструктуры на территории Украины. Использовать надо баллистические и крылатые ракеты. Их будет сложно сбить украинским системам противовоздушной обороны.

Кроме того, русская армия может использовать огнемёты и тяжёлую артиллерию. Если действовать таким образом, то последствия окажутся "разрушительными" для вооружённых сил Украины.

Второй сценарий, который озвучили западные аналитики, представляет собой полномасштабное вторжение России на Украину. Впрочем, он менее вероятен, чем первый, так как Москве потребуется отправить больше солдат, не все из которых вернутся живыми, пишет Financial Times.

Роб Ли из Института исследователей внешней политики (Филадельфия, США) масштаб нападения находится в прямой зависимости от политических решений на Украине: как быстро в Киеве признают поражение. Вполне вероятно, что Незалежная потеряет несколько десятков тысяч человек за один-два дня, что снизит её военный потенциал.

Отметим, страшилками "вторжении" России на Украину западные политики и СМИ пугают мир уже больше двух месяцев. В Кремле неоднократно опровергали эту информацию. Пресс-секретарь президента России подчёркивал, что это "пустое нагнетание".